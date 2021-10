NoHayNadaQueCelebrar: Tenoch Huerta reclama el relato histórico de la conquista

Tenoch Huerta vuelve a tocar fibras sensibles de la historia con un nuevo hilo de Twitter en el que muestra su postura en contra de la celebración del 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el descubrimiento de América. El actor mexicano comparte algunos pensamientos espinosos sobre España y enciende los ánimos de las redes sociales, logrando dividir opiniones entre quienes festejan el día de hoy y aquellos que hablan sobre la explotación de Latinoamérica hace 500 años.

Famoso por sus actuaciones en series y películas como Narcos: México, Semana Santa - 100%, Son of Monarchs - 90%, Fuego Negro - 40% o Blue Demon, Huerta es uno de los actores mexicanos más destacados de los años recientes. Obtuvo el premio Ariel en 2012 por Días de Gracia y en su currículo tiene más cincuenta películas. Con el tiempo ha logrado encontrar lugar en proyectos de alto calibre, pero además se ha convertido en uno de los principales críticos del racismo en México, obteniendo el apoyo y desdén del público por partes iguales.

Durante un largo tiempo, el 12 de octubre ha funcionado como un día para la celebrar el descubrimiento de América hace medio milenio; en España se conoce como el Día de la Hispanidad y es ampliamente celebrado en muchas partes del país, impulsada con especial energía por Vox, el partido de ultraderecha dirigido por Pedro Abascal que en no pocas ocasiones se ha involucrado en la polémica por sus ideas. El famoso Día de la Hispanidad es un fuente constante de controversia, pero Tenoch Huerta tiene una postura muy firme respecto a la conquista:

la riqueza de estas tierras y la imaginación y la sensibilidad no les dio para más que para saquear, violar, destruir, quemar, robar y esclavizar.

Inventaron el racismo para justificar genocidios y secuestros en masa.

Se enriquecieron como nunca en toda su historia... — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) October 12, 2021

No somos hijos abandonados buscando un padre como el literato criollo sugirióen su laberinto. Él y los suyos son los desarraigados; nosotros sólo somos desmemoriados.

Pero otras hermanas y hermanos resistieron y aquí siguen, viviendo no sólo existiendo... — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) October 12, 2021

12 de octubre#NoHayNadaQueCelebrar — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) October 12, 2021

"Una pequeña, empobrecida, atrasada y salvaje región del mundo" llama Tenoch Huerta a la España de hace 500 años, señalándola como la causante del saqueo, destrucción y esclavización de Latinoamérica, los “inventores del racismo” en esta parte del mundo. En la otra cara de la moneda, por ejemplo, tenemos las declaraciones de Macarena Olona, diputada de VOX en el congreso español, quien aseguró hoy en un meeting sevillano que “España tiene mucho que celebrar y nada de qué arrepentirse, y mucho menos disculparse”; sostiene que el Día de la Hispanidad es “la mayor obra de hermanamiento universal que puso fin al genocidio entre pueblos indígenas y trajo el mestizaje de España y América.”

Las opiniones en el hilo de Tenoch Huerta se encuentran ampliamente divididas. Mientras que algunos están de acuerdo en que este fragmento de la historia no debería celebrarse; otros señalan al actor como “resentido” o “incapaz de superar el pasado”; un puñado más reducido menciona que el 12 de octubre no debería ser motivo de festejo pero tampoco de condena, sino verse como un largo episodio que en última instancia forma parte del devenir histórico. El debate sobre la leyenda negra española parece no tener fin.

Por su parte, Tenoch Huerta tiene mucho que hacer en el presente. Meses atrás se confirmó su papel como Namor en Black Panther: Wakanda Forever, un personaje muy conocido de los cómics Marvel y al que se le concederá un giro interesante. Vale la pena preguntarse quién tomará el rol estelar en Black Panther: Wakanda Forever. Aunque en las oficinas de Marvel Studios ya lo saben, no hay confirmación alguna para el público de las redes sociales; los rumores apuntan a que será Letitia Wright la siguiente, aunque no podemos decir que ahora mismo se encuentre en su mejor momento.

De acuerdo con la información oficial, Black Panther: Wakanda Forever se estrena en salas el 8 de julio de 2022. En estos momentos se encuentra a la mitad de su rodaje.

