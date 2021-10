Dean Cain critica a DC por volver bisexual a Superman

Tras la revelación de que el nuevo Superman de DC Comics será bisexual, el actor Dean Cain, que en la década de los noventa interpretó al personaje, expresó su opinión sobre esta decisión, la cual tacha de inconsecuente. De acuerdo con él, existen muchas otras formas en las que las historietas pudieron haber contado una historia valiente en las páginas y la orientación sexual de Jon Kent, el hijo de Clark, no es una de ellas.

No te pierdas: Película de Injustice se filtra días antes de su estreno y los fans la están odiando

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Dean Cain respondió a la revelación de que Jon Kent es bisexual con poco interés. Para él, hacer esto fue sumarse a la tendencia de hacer más personajes representativos de la población LGBT, pero no es nada “valiente ni atrevido” y en lugar de ello propuso algunas opciones de historias que, según él, sí hubieran calificado como tal:

Dijeron que es una atrevida nueva dirección. Yo diría que se están subiendo al tren. Robin acaba de salir del clóset como bi, a nadie le sorprendió eso. El nuevo Capitán América es gay. Mi hija en Supergirl, en donde interpreto a un padre, era gay. No creo que sea atrevido o valiente o una loca nueva dirección. Si lo hubieran hecho hace 20 años, quizá hubiera sido valiente o atrevido.

Continúo:

Valiente hubiera sido hacerlo pelear por los derechos de la gente gay en Irán, en donde te arrojan de un edificio por la ofensa de ser gay. Están hablando de ponerlo a combatir el cambio climático y la deportación de refugiados y va a salir con un hacktivista. ¿Por qué no lo ponen a pelear contra las injusticias que crean a los refugiados cuya deportación combate? Eso sería valiente. Yo leería eso. O que pelee por los derechos de las mujeres a asistir a la escuela y tener la habilidad de trabajar y que los niños no sean violados por hombres bajo el nuevo Talibán. Eso sería valiente. Hay males reales en el mundo, corrupción real y gobiernos poderosos, muchas cosas contra qué combatir.

Lo que Cain parece no tener en cuenta, lo que no es una sorpresa viniendo de un hombre heterosexual, es que el anuncio se hizo para conmemorar el Día de Salir del Clóset, fecha en la que se celebra a las personas LGBT por vivir sin temor su sexualidad o identidad de género. ¿Podría un hombre que jamás ha tenido que preocuparse por la discriminación, marginalización y violencia que significa asumir una identidad no normativa entender cómo es que salir del clóset requiere valentía? Probablemente no, y de que haga este comentario. Sin mencionar que, por lo menos dentro de los siete grandes superhéroes de DC, ninguno es LGBT, lo que sí hace, en cierto sentido, atrevido que Superman, como uno de los más importantes y emblemáticos de la firma de historietas, sea explícitamente bisexual.

Te recomendamos: Critican a DC por hacer gay a Superman con kryptonita rosa

Lo interesante también es que no hay ninguna correlación entre que Jon Kent sea bisexual y que no pueda combatir a los talibanes, como propone. Lo puede hacer independientemente de su orientación sexual, por lo que en ese sentido también resulta una declaración desconcertante que lo use como pretexto para quejarse de su sexualidad. Finalmente, quizá le convendría recordar que el cambio climático es producto de la corrupción gubernamental que también propone, y supuestamente le preocupa, combatir y que su país, Estados Unidos, es responsable de muchos conflictos armados en países de los que los refugiados provienen. ¿Cómo reaccionaría un republicano conservador si Superman, por ejemplo, destruyera las fábricas de armas estadounidenses que luego compran los cárteles de droga para asegurar sus operaciones? Seguro no muy contento y probablemente no tacharía tal acción de “valiente y atrevida”.

Cain protagonizó Lois & Clark: The New Adventures of Superman durante tres temporadas entre 1993 y 1997. Luego de esto no ha tenido más papeles sobresalientes, pero ha aparecido de regreso en las producciones de DC como Jeremiah Danvers, el padre adoptivo de Kara Zor-El en la serie Supergirl producida por la cadena The CW.

Continúa leyendo: Productor de Hombre de Acero apoya múltiples versiones de Superman en el cine