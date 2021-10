Carla Ávila, actriz mexicana en El Juego del Calamar, habla sobre lo complicada que es la industria coreana

Aunque pronto cumplirá un mes desde su estreno, El juego del calamar - 100% se mantiene como la serie del momento y todo el mundo lo sabe. La producciones surcoreana sigue incrementando su base de fans en todo el mundo y es cuestión de tiempo para que Netflix confirme la segunda temporada. Uno de los talentos observados en la serie es Carla Ávila, actriz mexicana que se desempeña con un rol pequeño pero notable. A través de Milenio se comparten algunas declaraciones de la intérprete sobre su experiencia como latina en la industria del entretenimiento surcoreana.

No es ningún secreto que Corea del Sur se ha convertido en fuente de productos interminables que llegan a América, Europa y el resto de Asia generando enorme impacto. Lo vemos con las series (doramas) y películas, también con la música (esas abundante bandas de k-pop en las que sus integrantes han pasado a ser casi bienes de consumo y no tanto personas). La ola surcoreana que nos impacta cada día con su estilo de vida, comida estética, prendas “cute/classy” y un status en el que lo material cobra especial importancia, pero no podemos negar que tiene su encanto.

El Juego del Calamar, escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, incluye enorme talento surcoreano pero también procedente de otras parte del mundo; por ejemplo, Tripathi Anupam (Ali), nacido en Nueva Delhi y actual residente de Seúl, o Carla Ávila, actriz mexicana que tuvo la oportunidad de brillar en la serie de Netflix con un papel que ha llamado la atención de todo el mundo. El guión de El Juego del Calamar requirió que Ávila pintara su cuerpo de leopardo, una práctica conocida como body-painting; la joven tapatía se mudó a Corea del Sur en 2017 y desde entonces ha estado trabajando como intérprete y modelo para varias agencias.

En cuatro años he visto un crecimiento impresionante en la mentalidad de los coreanos, sobre mi cuerpo, en que me consideran gorda. De repente empiezas que ver que tu talla ahora es grande y quieres entrar en una ‘s’ y la ‘s’ aquí ya no es saludable para mi cuerpo, es un poco problemático, me ha tomado mis buenas recaídas para llegar a aceptar mi cuerpecito, ya ahorita me quiero, quiero mis lonjitas, como sin culpa, procuro ser saludable pero si me cuerpo me pide azúcar se lo voy a dar.

Corea del Sur se guía por estándares de belleza muy exigentes, para hombres y mujeres, a tal punto que las carreras de las estrellas dependen en gran medida de ellos. Ya desde su entrevista con Talk Talk KOREA en mayo de 2020, Ávila habló de las complicaciones que tuvo para adaptarse al estilo de vida surcoreano, un choque cultural que la mexicana ya tenía en mente mucho antes de mudarse al país. Aquí sus palabras:

Gracias a que tuve varios amigos coreanos en México, me daba una idea de cómo es la cultura. Me platicaron y advirtieron de los choques culturales más grandes que podía vivir. Podemos decir que venía mentalmente preparada. Aun así, me pegó. (Los coreanos) pueden ser un poco fríos y yo que suelo ser súper amiguera y me encanta dar abrazos, fue difícil. También tuve que cambiar mi manera de vestir. Solía tener muchas prendas un tanto escotadas, pero ese tipo de prendas no son tan bien vistas aquí.

Carla Ávila sigue muy enfocada en su carrera y tiene la intención de convertirse en una superestrella latina en Asia; con su participación en El Juego del Calamar va cumpliendo poco a poco sus metas. ¿En qué otro proyecto de alto calibre la veremos a continuación? Por el momento no se ha anunciado una segunda temporada para la serie.

