“Sin películas de superhérores”, Timothée Chalamet dice que ese es el secreto de su éxito

Timothée Chalamet ya no es una estrella en ascenso, desde su paso por Llámame Por Tu Nombre - 97% de Luca Guadagnino en 2017 dejó claro que está aquí para quedarse. Hay quienes lo consideran el Leonardo DiCaprio de esta generación, pero en realidad está marcando su propio camino por sí solo, quizá con suerte, como él mismo lo ha considerado, o simplemente por tomar las decisiones correctas a la hora de elegir sus proyectos.

Este año ha resultado particularmente significativo para su carrera, durante el Super Bowl LV el pasado 07 de febrero, Cadillac lanzó un comercial en donde Chalamet interpretó a Edgar, el hijo del Joven Manos de Tijera, junto a Winona Ryder. Después de varios retrasos por la pandemia, Duna - 80% se estrenará en octubre, una de las cintas de Ciencia Ficción más prometedoras; además está La Crónica Francesa - 75% que se estrena este mismo año, sin olvidar que ha estado filmando la precuela de Charlie y la Fábrica de Chocolate - 83%.

Pero ¿tendrá un secreto para tener una carrera tan exitosa y prometedora a sus 25 años de edad? Quizá no es como tal un secreto, sino la elección correcta de decisiones o escuchar los consejos de quienes le rodean. Esta mañana el actor compartió la portada que le dedicó la revista Time, misma en la que se publicó una entrevista en donde habla al respecto, y lo que resultó más llamativo fue la manera en la que ha evitado quedar encasillado en un tipo de personajes.

Uno de mis héroes, no puedo decir quién o me patearía el trasero, me rodeó con el brazo la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo: “no hay películas de superhéroes”. [El éxito] es una combinación de suerte y recibir buenos consejos al principio de mi carrera para no encasillarme. […] Eres sólo un actor.

El también actor de Don't Look Up aseguró que aún está lidiando con lo que significa la fama, de hecho, no le gusta que lo llamen “Estrella de cine”, y aunque a veces se sienta presionado por lo que esto conlleva, aún hay días que sabe que todo está sucediendo en el tiempo adecuado. Por otra parte, habló acerca del lanzamiento híbrido de Duna que, si bien a Denis Villeneuve no es algo que le encante, el joven intérprete lo vio desde otra perspectiva.

Está muy por encima de mi salario. Quizás soy ingenuo, pero confío en los poderes fácticos. Estoy agradecido de que salga.

Finalmente, Chalamet declaró que parte importante para el buen camino que ha llevado en la industria se debe a la “celebración de estar descentrado y de estar bien con las partes más extrañas de ti que no encajan del todo”. Además, aseguró que parte de su trabajo es demostrar que actuar con el corazón, siendo fiel a sí mismo y a lo que lo hace diferente, está bien, y es lo que le ha ayudado a crecer.

Durante la entrevista también se le cuestionó sobre el caso de Armie Hammer por las acusaciones que enfrenta por comportamiento inadecuado, pero el actor prefirió guardar discreción al respecto, debido a que desataría toda una conversación en la que él debería tomar un lugar, y por ahora sólo prefiere mostrarse imparcial por respeto a todos los involucrados.