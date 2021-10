Eternals: Chloé Zhao se inspiró en Interestelar y El Árbol de la Vida para la película

Eternals es el próximo gran estreno de Marvel y una de las cintas más importantes para la Fase 4 del UCM. Desde hace tiempo se sabe que la visión de Chloé Zhao marcará un antes y un después en la franquicia, pero todavía no se sabe muy bien cómo se presentarán y funcionarán estos personajes dentro del contexto de los héroes post Avengers: Endgame - 95%. El primer avance mostraba un trabajo visual impecable y nos promete una historia más diversa y compleja. Esto no extraña a nadie luego de que la directora arrasara con diversos premios gracias a Nomadland - 100%.

Suscríbete aquí a Disney Plus

No es raro que Marvel le de oportunidad a directores menores o no tan conocidos que encuentran en la saga la posibilidad de impulsar su carrera. Esto ya sucedió con James Gunn y Taika Waititi, pero el caso de Zhao es especial. La directora no cuenta con muchos títulos en su trayectoria, pero su visión y percepción del mundo siempre ha sido parte de su obra y ella misma tomó la iniciativa para adaptar los cómics de Eternals, creados originalmente por Jack Kirby . Marvel se encontraba en un momento ideal para tomar riesgos, pues sus siguientes entregas tienen la difícil tarea de superar el famoso enfrentamiento contra Thanos que les tomó casi una década armar.

Además de ser una fanática de los cómics, la directora tiene una gran admiración por los grandes directores y siempre está al pendiente de nuevos estrenos que la inspiren. Por ejemplo, hace unas semanas Zhao conversó con el director Denis Villeneuve y se declaró su fan. Dicho esto, también explicó que utilizó referencias e imágenes de Sicario: Tierra de Nadie - 94% y Blade Runner 2049 - 88% para presentar el proyecto de Eternals que eventualmente fue aprobado por la compañía. Pero la creadora no se limitó a este director para dar vida a su adaptación, pues de entre tantas películas decidió buscar aquellas que la ayudaran a equilibrar los aspectos de ciencia ficción y contemplación que tiene su historia.

En una reciente entrevista con Fandango, la directora reveló que buscó inspiración en distintas obras para poder manejar los diversos tonos de Eternals:

Yo diría que hago homenaje a varias películas y directores que tuvieron una gran influencia en mí para esta película. Se convierte en fanfarria para mí…trato de dejar que me inspiren en diferentes partes de la película porque la cinta es muy diversa, visualmente hablando.

También te puede interesar: Eternals: Marvel Studios confirma que la historia se divide en dos periodos distintos

Zhao añadió:

Podía hacer diferentes cosas. Particularmente con el equipo de Marvel, nuestro equipo de efectos visuales, las unidades para las escenas de acción, los equipos de diseño, vimos películas de [Terrence] Malick, particularmente The Tree of Life y The New World. Vimos The Revenant muchas veces e Interestellar muchas veces también. Vimos Blade Runner 2049 y una cinta llamada Samsara. Vimos ésa muchas veces. Obviamente 2001: A Space Odyssey fue muy importante también. Así que estas fueron las cintas que repetíamos y, por supuesto, también hay muchas cosas que he visto en mi vida que se colaron.

Estas referencias nos dan una idea muy clara de lo que Zhao pretende lograr con Eternals. Terrence Malick, por ejemplo, es un director sumamente contemplativo y filosófico que siempre dividirá al público. El Árbol de la Vida - 84% es una de esas cintas con la que pocos se logran comprometer lo suficiente para entenderla. Por otro lado, la mención de Revenant: El Renacido - 82% es interesante, y es muy posible que de aquí tomara mucho para la fotografía de su adaptación. Interestelar - 71%, dirigida por Christopher Nolan, es una película que para muchos ya es un clásico, en buena parte por la música y por la construcción visual y tecnológica que era indispensable para contar esta historia. Por otro lado, Samsara es una película no narrativa que se percibe casi como un documental sobre la relación entre el hombre y la eternidad misma.

Pero sobre todas estas se encuentra el legado de Stanley Kubrick y su 2001: Odisea del Espacio - 96%. Esta película es clave para cualquiera que se quiera dedicar al cine, en especial si tienen intenciones de tocar el género de ciencia ficción desde una perspectiva existencialista. El trabajo de este director sigue siendo un referente para muchos creadores, incluyendo algunos que Chloé Zhao puso en su lista de inspiraciones. Con todo esto es claro que Eternals es muy ambiciosa, y ahora que las expectativas van en aumento se espera que el objetivo se logre para demostrar que Marvel está dispuesto a renovarse y madurar en su próxima etapa.

No te vayas sin leer: Chloé Zhao afirma que Eternals va a tener un fuerte impacto en el MCU