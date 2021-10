DC presenta a su nuevo Superman bisexual

Cuando hay personajes que han existido por tanto tiempo, y que se han mantenido vigentes casi de manera intacta, es muy difícil generarle cambios importantes y que el público lo acepte a menos que siga la línea que ha marcado a lo largo de su existencia. En el mundo de los cómics es común que los personajes experimenten cosas distintas; ejemplo de ello son las versiones femeninas de los héroes, como el caso de She-Thor o She-Hulk, o incluso el cambio de raza.

Estas versiones no siempre consiguen la misma popularidad de los originales, pero existen y funcionan dentro de su mundo. Aunque el tema de los multiversos suene tan fácil, detrás hay todo un proceso para que tampoco pierda verosimilitud, lo que lo hace un trabajo complejo para los escritores. Ahora bien, cuando hablamos de un cambio de preferencias sexuales suele volverse un tema mucho más polémico.

En el caso concreto de Superman, ya ha pasado por estos “experimentos”. Hace algunas semanas se hizo viral el tema de la kryptonita rosa, misma que volvió a Clark Kent homosexual con un evidente interés romántico en Jimmy Olsen; esto sucedió en Supergirl #79 de Peter David, Ed Benes y Alex Lei. Después de ese extraño momento, no se volvió a hacer nada sobre la orientación sexual del kryptoniano. Hasta ahora.

DC Comics ha anunciado a través de Comic Book que tiene entre manos una nueva serie de historietas en donde el superhéroe es bisexual. Pero, aunque hablamos de Superman, no se trata de Clark, sino de su hijo Jonathan Kent, quien es el protagonista de la actual línea editorial. Superman: Son Of Kal-El ha lanzado hasta este momento tres números, en donde explora el camino del héroe tomando el lugar de su padre.

Pero será en el #5 en donde se haga la presentación oficial de sus preferencias bajo la narrativa de Tom Taylor y el arte de John Timms. Esto llega justo después de que, en agosto, se declarara en el cómic Batman: Urban Legends que Tim Drake, quien ahí toma el manto de Robin, es bisexual. Aunque Superman: Son of Kal-El #5 se lanza hasta noviembre, decidieron hacer el anuncio esta mañana con motivo del National Coming Out Day, festividad en la que Estados Unidos, Reino Unidos, Suiza e Irlanda celebran el día para “salir del closet”.

Junto a este anuncio, también lanzaron tres portadas diferentes para este número que puedes ver a continuación.

El interés romántico del protagonista es el joven reportero llamado Jay Nakamura y, de acuerdo al comunicado de DC, es él quien protege al superhéroe tras agotadores enfrentamientos para salvar a la ciudad. Por otra parte, el escritor Tom Taylor declaró que este tipo de personajes son necesarios para que más personas en el público puedan sentirse identificados con los protagonistas.

Siempre he dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes y estoy muy agradecido de que DC y Warner Bros. compartan esta idea. El símbolo de Superman siempre ha representado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics.

Cabe mencionar que Jon Kent ya ha tenido su debut en live-action en Superman and Lois - 90% donde es interpretado por Jordan Elsass, aunque éste seguirá su camino ya planteado y aún no hay planes de hacerlo bisexual. Son of Kal-El #4 se publicará el próximo 19 de octubre, mientras el #5 se lanza el 09 de noviembre tanto en formato digital como físico.

