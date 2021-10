Bill Murray podría unirse al MCU en Ant-Man And The Wasp: Quantumania

No es extraño que Marvel Studios forme equipo con grandes estrellas veteranas de Hollywood, ya lo vimos con Robert Redford en Capitán América: El Soldado del Invierno - 89% o con Michelle Pfeiffer y Michael Douglas en Ant-Man and the Wasp - 85%. Siempre será buena idea traer a luminarias de Hollywood para un boost en las películas, es por eso que Bill Murray podría ser uno de los elegidos para otro proyecto Marvel. Un nuevo rumor sostiene que el actor de 71 años aparecerá en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera entrega de los superhéroes capaces de encoger.

Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81% llegó a los cines en 2015 y desde entonces se convirtió en pieza fundamental para el Universo Cinematográfico de Marvel, el personaje pasó a formar parte de los Vengadores y fue parte importante en el desarrollo de los acontecimientos finales. Pero tampoco debemos olvidarnos de su compañera, la Avispa, quien en la primera película funcionó como mentora y para la segunda obtuvo el gran traje de la famosa superheroína. Ambos personajes desempeñaron tareas cruciales durante la última batalla contra Thanos y su ejército, contribuyendo de manera absoluta al lore de las adaptaciones cinematográficas. Ahora están a punto de regresar con una cinta que promete ser el deleite de los fans.

Conocido por su participación en cintas como Los Cazafantasmas - 97% o Perdidos en Tokio - 95%, Bill Murray posee un extenso currículum que lo convierte en una estrella definitiva de Hollywood, un nombre conocido a lo largo y ancho de la industria que en sus años más veteranos sigue trabajando y presentándose en festivales para compartir cámara con otras grandes figuras de la industria. Ahora el sitio web Mandy.com ofrece algunos detalles que podrían confirmar la presencia de Murray en Quantumania. De acuerdo con la página, la cinta ha recibido el nombre código “Dust Bunny” y se ha acreditado a John Townsend como doble de Murray. Aunque esto parece ser evidencia suficiente, no podemos asegurar nada en estos momentos, por lo que tendremos que esperar un comunicado oficial.

El Universo Cinematográfico de Marvel comenzó una nueva etapa hace relativamente poco y por supuesto que el Hombre Hormiga y la Avispa están incluidos en los acontecimientos. Ya veremos si Bill Murray se une con un personaje espectacular, ya sea como apoyo o villano. Una buena oferta de Marvel Studios siempre se piensa dos veces (antes de aceptar).

Durante los últimos meses se han esparcido todo tipo de rumores sobre las producciones que Marvel Studios tiene preparadas para las siguientes fases: se ha dicho que Marvel Studios tiene el interés de introducir a los 4 Fantásticos en Ant-Man 3, o que se encuentran inclinados presentar a parte de los Young Avengers, un equipo muy conocido en las historietas. Por el momento no hay nada certero, tan solo el tiempo que debemos esperar para conocer la verdad absoluta. Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará a los cines el 17 de febrero de 2023, una espera de poco menos de dos años.

Tal parece que el MCU tiene muchos planes antes de la siguiente película con Paul Rudd y Evangeline Lilly, pero tendremos que esperar un poco más para conocer la verdad. Por otro lado, el 5 de noviembre se estrena en cines Eternals, la siguiente película de Marvel Studios que nos presentará a un equipo de superhéroes completamente nuevo; los fans están ansiosos por saber lo que harán estos personajes en la saga y no duda de su contribución en la gran amenaza que está por venir. ¿Alguna relación con el tema del multiverso? Marvel ya abrió el tema interdimensional hace algunas semanas y las repercusiones llegarán pronto.

