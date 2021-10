Película de Injustice se filtra días antes de su estreno y los fans la están odiando

DC ha generado confianza respecto a sus productos animados gracias a su trabajo de los años recientes. Ejemplo de lo anterior es Justice League Dark: Apokolips War - 100%, aventura que reúne a innumerables personajes de la historietas para una lucha final por el bienestar del mundo. Con la película de Injustice tan cerca de su estreno, el fandom tenía confianza de que las cosas resultarían bien, pero no ha sido así. El material se ha filtrado en Internet y ya se encuentra disponible en varias páginas de consumo pirata, sin embargo, los fans no están encantados con el producto, de hecho, es todo lo contrario.

Cuando se anunció que Injustice: Gods Among Us tendría su propia adaptación a película animada, los fans aplaudieron la decisión y depositaron su confianza en el proyecto. Con tantas buenas películas animadas de DC, ¿qué podría salir mal? Aunque la cinta se programó para el 19 de octubre de 2021, alguien tuvo acceso a los archivos desde antes y ha filtrado todo el material en redes, haciendo posible la reproducción en formato pirata. Los fans más apasionados ya tuvieron la oportunidad de verla pero las opiniones se encuentran muy lejos de ser positivas.

La sinopsis de la nueva película de Injustice dice: “En una Tierra alternativa, el Joker engaña a Superman para que mate a Lois Lane, lo que provoca un conflicto en el héroe. Superman decide tomar el control de la Tierra, Batman y sus aliados deberán intentar detenerlo.”

¡Rehagan la película animada de la injusticia! Decidieron matar a The Flash de una manera tan tonta y horrible, etc., etc. Esta película no era lo que nosotros, como fanáticos, queríamos y esperábamos.

Esta fue la toma más divertida de la película Injustice ... el hijo de puta logró sentarlos juntos y obligarlos a terminar la guerra.

La película de Injustice es más que horrible; mucho peor de lo que cualquier clip que vea en Twitter les hará creer. ME GUSTA la historia e incluso con eso hicieron todo mal. No hay estructura, no hay temas, los personajes mueren y son literalmente olvidados en la siguiente escena. Nada importa, a nadie en esta película le importa, vamos a ver televisión.

Esta película de Injustice es una completa basura.

Bueno, esa nueva película sobre la injusticia de DC fue una mierda.

