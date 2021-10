Los Soprano incrementa su número de audiencia en HBO Max gracias a The Many Saints of Newark

Las historias bien contadas no tienen fecha de caducidad, y prueba de ello son películas que con el paso del tiempo siguen vigentes como El Padrino - 99% o Caracortada - 84%; en el mundo de la televisión tenemos series interminables como Grey's Anatomy - 80% o La ley y el orden UVE, que siguen generando contenido manteniendo el interés de la audiencia. Pero también están los programas que terminaron hace más de diez años y siguen llamando la atención.

Sigue leyendo: Creador de Los Soprano está furioso por el estreno en HBO Max de The Many Saints of Newark

Tal es el caso de Los Soprano, creada por David Chase, que luego de catorce años de haber transmitido su último episodio sigue generando interés, pero ahora que se ha lanzado su precuela en formato de película (The Many Saints of Newark - 80%) esto resultó favorable para la serie, pues no sólo tiene la atención de quienes conocen la historia desde su estreno, sino que ha comenzado a captar las miradas de la audiencia joven.

El mes pasado se dio a conocer la noticia de que Chase estaba furioso por el estreno simultaneo de la película, una polémica que ha abarcado a diferentes plataformas de transmisión, y es que la cinta no ha tenido el impacto que se esperaba sobre todo en Estados Unidos ahora que está disponible tanto en HBO Max como en las salas de cine. Si bien esto afectó a la cinta, parece que fue bastante favorable para la serie.

De acuerdo a lo que se informa en Variety, esta semana Los Soprano marcó un incremento del 65% en cuanto a sus espectadores comparándose con el tiempo que lleva formando parte del catálogo de la plataforma de streaming. Además, según palabras Andy Forssell, vicepresidente ejecutivo y gerente general de WarnerMedia Direct-to-Consumer, este número seguirá incrementando las próximas semanas y se espera que sea la primera serie que rompa récords de audiencia diaria en HBO Max.

Continúa con: Estrellas de Los Soprano afirman que HBO le pagó millones a Gandolfini para que no protagonizara The Office

The Many Saints of Newark no sólo ha capturado la atención de los usuarios, pues ya superó tres veces el número de espectadores de sus últimos estrenos Cry Macho - 65% y Reminiscencia - 47%, sino que está redirigiendo las miradas a la serie. A continuación, puedes ver las declaraciones de Forssell.

Sabíamos que habría interacción, pero nos sorprendió. Los Soprano es una serie muy popular. Aparece y sale del Top 10 de vez en cuando, y no es un monstruo como Friends en términos de amplitud, pero lo hace muy bien. […] El otro ángulo para mirarlo es la interacción entre una gran película como esta y una serie de larga duración como Los Soprano. Como usuarios, amamos a esos personajes y esos mundos. A veces, nos sentamos y nos registramos para dos o tres horas de una historia bien contada. Hay otras ocasiones en las que lo que queremos es un servicio que nos brinde muchas semanas o meses de disfrute viendo algo episódico.

A decir verdad, parece que el comunicado de Warner se está usando más como respuesta a la anterior queja de David Chase, como buscando demostrar que los bajos ingresos de la película se justifican con el incremento de audiencia para la serie. Sin duda, aún hay mucho que aprender acerca de los estrenos simultáneos; para películas, como fue el caso de Black Widow - 87%, no resulta tan favorable dividir sus ganancias entre lo que genera la taquilla y lo que genera la plataforma, no por nada Disney optó por un cambio con Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%.

Te puede interesar: Jon Bernthal critica la masculinidad tóxica de los personajes rudos del cine y la TV

Pero cuando la cinta tiene una relación directa con una producción que forma parte del catálogo, como es el caso de The Many Saints of Newark y Los Soprano, parece convincente por al aumento de espectadores semanales que no sólo verán una película de un par de horas, sino que consumirán un producto episódico de seis temporadas. Aún es digno de analizar a quienes les beneficia y a quienes les perjudica, pues si bien esto es positivo para la compañía, la producción de la cinta obtendrá muy poco a su favor.