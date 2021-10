Estrella de Secret Invasion asegura que los actores de Marvel tienen un entrenamiento para evitar revelar spoilers

Marvel Studios ha sido muy estricto y cuidadoso cuando tiene un gran proyecto entre manos, pero que los productores no quieran que se sepan detalles de sus películas, no significa que sus estrellas sean tan atentas al respecto. Hasta hoy es bien sabido que tanto Mark Ruffalo como Tom Holland son sus propios enemigos cuando de spoilers se trata, quizá por rebeldes o simplemente son muy distraídos.

Pero ahora que la fase 4 del MCU está en pleno desarrollo, y esto conlleva nuevos personajes e historias por contar, parece que el estudio ha encontrado una mejor alternativa, misma que propone engañar a sus empleados – entre actores y gente de producción –, para descubrir quién es el culpable. El mismo Kevin Smith confesó anteriormente que ya había una “policía secreta” en Marvel, y su único trabajo es soltar rumores para ver quién dice algo al respecto.

Esto los ayuda a tomar medidas, pero también desata un sinfín de comentarios en las redes que distraen o engañan a los espectadores. Quizá WandaVision - 95% fue una de las producciones con las que se comenzó a trabajar en ello, pues fue, tal vez, el programa con más rumores que finalmente no se cumplieron, como la llegada de Magneto o el tan controversial y ausente Mephisto. Pero además de estos engaños, tal parece que el mismo elenco de las producciones está siendo entrenado para evadir cualquier pregunta que esté relacionada al futuro de la franquicia.

Durante la alfombra roja de los GQ Men of the Year Awards, al recién llegado al Universo Cinematográfico de Marvel, Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami - 95%), quien debutará en Secret Invasion, se le cuestionó sobre posibles avances de la nueva serie que, se espera, tenga un impacto importante en el futuro de Marvel. Sin embargo, el actor se limitó a decir que no sabía nada para evitar ser regañado por sus jefes.

Lo estamos resolviendo en este momento. Nos han estado entrenando para no hablar durante seis meses. Tan pronto como preguntaste eso, se me ocurrió este robot [de] Marvel diciendo: 'No hables, no digas nada, no digas nada, miente'. Así que no lo sé.

Hasta el momento las estrellas del estudio han dejado claro que no son muy buenos cuando de evadir preguntas se trata, pues los involucrados en Spider-Man: Sin Camino A Casa, que es quizá la cinta más esperada para finales de año, ha habido muchas suposiciones que han significado el bombardeo de preguntas a Tom Holland, Tobey Maguire o Andrew Garfield sobre la presencia de los tres Hombres Araña. Ellos lo niegan, pero muestran bastante nerviosismo.

Kevin Feige, en cambio, se ha vuelto un experto en dar largas respuestas que al final no dicen nada. Hasta ahora lo que se sabe de Secret Invasión es que se está desarrollando en Reino Unido, estará protagonizada por Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Olivia Colman, y por supuesto Kingsley Ben-Adir, siendo Colman la que probablemente sobresalga a futuro en las próximas películas. Se espera que la serie sea estrenada en algún momento del 2022.