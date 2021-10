Daniel Craig dice que las chicas Bond no existen en sus películas

El episodio final de la saga de James Bond protagonizada por Daniel Craig llegó a los cines hace varios días y rápidamente se convirtió en un éxito de la cartelera. Luego de varios retrasos ocasionados por la crisis de salud global, Sin tiempo para morir - 83% se estrenó en salas para cerrar con broche de oro la etapa de Craig como el 007; pero el actor todavía tiene algunas cosas para decir. A través de una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Daniel habla sobre las chicas Bond y asegura que no existen en sus películas.

Las chicas Bond son los personajes femeninos que vemos en las películas del 007, a menudo desarrollándose como intereses amorosos del protagonista o aliadas imprescindibles. En Sin tiempo para morir nos encontramos con varios personajes que son considerados chicas Bond: Paloma (Ana de Armas), Madeleine (Léa Seydoux), Lashana Lynch (Nomi) y Moneypenny (Naomie Harris); sin embargo, Daniel Craig tiene pensamientos muy específicos sobre estas heroínas y ahora declara que no existen: “No más chicas Bond. Ya no existen. Puede que vuelvan a existir, pero no en mis películas.”

Las palabras de Craig tal vez correspondan a la idea sobre el giro que han tenido las chicas Bond en tiempos más recientes, derrocando el modelo tradicional. En No Time to Die observamos que los personajes femeninos tienen mucho más peso en el argumento, con acciones y decisiones que desarrollan la trama y la llevan hacia nuevos niveles.

Daniel Craig se despide del mundo como el 007 en No Time to Die, es por ello que se trató de un proyecto realmente emotivo para él y el resto de los actores. A pesar de las experiencias desafortunadas ocurridas durante la etapa de rodaje, el proyecto salió adelante y ya fuimos testigos del resultado en salas. Craig fue anunciado como el nuevo 007 en 2005, época en la que no muchos estuvieron de acuerdo con la decisión ya que sus rasgos no correspondían a los descritos por Ian Fleming . Pero su interpretación finalmente le concedió la victoria entre el público y ahora el adiós se siente algo doloroso.

No Time to Die tenía un estreno originalmente planeado para el año anterior, pero las circunstancias que todos conocemos empujaron el estreno hasta el mes presente. Por otro lado, los temores de mala taquilla se mantuvieron activos por un tiempo, no obstante, ahora tenemos la certeza de que las cosas salieron mucho mejor de lo esperado. Sin tiempo para morir ha triunfado en numerosos mercados de todo el mundo y muy pronto estará disponible para China y Estados Unidos, países a los que llegará el próximo 22 de octubre. Estos dos territorios seguramente la convertirán en una de las cintas más taquilleras del año y lo merece; después de todo, los blockbusters multimillonarios son cada vez menos desde que el cine de superhéroes tomó el control.

A estas alturas algunos ya están pensando en el siguiente James Bond, pero Barbara Broccoli (la productora ejecutiva de las películas), hizo algunos comentarios reveladores sobre su postura para Today:

Oh, Dios, no. No pensamos en eso en absoluto. Queremos que Daniel tenga su momento de celebración. El año que viene empezaremos a pensar en el futuro. [...] El año que viene será el 60 aniversario de las películas de Bond, por lo que esperamos con ansias el nuevo capítulo, sea lo que sea que traiga. No estamos muy seguros en este momento. En este momento, solo queremos celebrar No Time to Die y el extraordinario logro de Daniel.

