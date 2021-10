The Flash: Faora y Zod podrían aparecer en la película

En el Universo Cinematográfico de Marvel el multiverso está desatado, así lo pudimos comprobar al final de la serie Loki - 96% y en la serie animada What If...? - 84%, y veremos más del multiverso en Spider-Man: Sin Camino A Casa y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sin embargo, DC Comics no se quedará atrás, y con la película The Flash esperan sorprender a los fanáticos.

También te puede interesar: Ben Affleck arruinó la franquicia de Batman, dice George Clooney

Una de las primeras noticias que se dieron fue que Michael Keaton regresaría como Batman, y Flash lo conocería al viajar a su universo; también se reveló que será introducida Supergirl, interpretada por Sasha Calle, y que Ben Affleck tendrá una breve participación como Batman. Ahora, un rumor dice que veremos al General Zod y a Faora, dos villanos que aparecieron en El Hombre de Acero - 55%.

La cinta de 2013 que contaba el origen de Superman tuvo a Michael Shannon en el papel de Zod, y Antje Traue en el papel de Faora. El rumor de que Zod estará de vuelta fue compartido por el sitio Giant Freaking Robot, pero no se ofrecieron más detalles, aunque se especuló sobre la posibilidad de que sea uno de los villanos de la cinta. El sitio tampoco aclara si será Michael Shannon un otro actor el que interprete a Zod, pero hay buenas razones para pensar que Antje Traue estará de vuelta como Faora.

De acuerdo con Giant Freaking Robot, la razón para pensar esto último es que la actriz se encuentra trabajando en Reino Unido, país donde también se está filmando The Flash, y porque publicó en su Instagram una imagen con el cabello corto, tal como lo usó en El Hombre de Acero. Lo más sorprendente es que el director de The Flash, Andy Muschietti, reaccionó a esas fotografías… ¿coincidencia? No lo creo.

También lee: Warner admite que Zack Snyder’s Justice League es un "fenómeno global" y #RestoreTheSnyderVerse se vuelve tendencia

Dado que se trata de una cinta que tratará sobre el multiverso, es lógico pensar que Zod y Faora serán de otro universo, pues en el que todos conocemos los dos villanos murieron, el primero a manos de Superman y la segunda cuando la nave kryptoniana hace implosión en El Hombre de Acero. ¿Les agrada la idea de que regresen esos dos actores a interpretar sus papeles de kryptonianos malvados?

El universo cinematográfico de DC Comics, mejor conocido como Universo Extendido de DC (DCEU) comenzó en 2013 con El Hombre de Acero. Tres años más tarde llegó a los cines Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, que dividió a los críticos y al público, y aunque contaba con los dos superhéroes más famosos de DC, no recaudó ni siquiera mil millones en taquilla, lo cual fue decepcionante para Warner Bros. pues unos años atrás El Caballero de la Noche Asciende - 87% había recaudado US$ 1,081 millones a nivel mundial.

No obstante, la taquilla no fue lo más grave de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia, sino las críticas negativas. La "solución" del estudio fue presionar a Zack Snyder hasta que no pudo con el estrés, ya que pasaba por una tragedia familiar, y abandonó la producción de Liga de la Justicia - 41%. El resultado fue nefasto, la cinta fracasó en la taquilla, tuvo la peor recaudación de la franquicia hasta ese momento, y los fans comenzaron la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que terminó convenciendo a Warner Bros. de que era una buena idea producir el corte del director.

Con el lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% en marzo de este año los fans comprobaron que Snyder tenía planes muy diferentes para la saga de superhéroes, pero Warner Bros. decidió que la película canónica es la Liga de la Justicia estrenada en cines, así que The Flash es una continuación de esa historia, en la que El Hombre de Acero y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia son canon, pero La Liga de la Justicia de Zack Snyder no.

No te vayas sin leer: Metraje de The Batman, The Flash y Black Adam es revelado en tráiler de DC FanDome