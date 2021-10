Jon Bernthal critica la masculinidad tóxica de los personajes rudos del cine y la TV

El estereotipo del tipo rudo es muy bien conocido, ya sea un héroe de acción o un bully, éste aparece en Hollywood, en el cine y la televisión. Cuando pensamos en tipos rudos también solemos asociarlos con lo que significa ser “hombre”, pues cuenta con las cualidades masculinas que nuestra cultura ha celebrado por mucho tiempo. Uno de los actores que suele ser elegido para estos papeles es Jon Bernthal, a quien recordarán por sus papeles de tipo rudo en The Walking Dead - 92%, The Punisher - 62% o El Contador - 51%, entre otros.

Recientemente Bernthal tuvo la oportunidad de dar vida a otro tipo rudo en The Many Saints of Newark - 80%, película precuela de Los Soprano, la exitosa serie de HBO que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. En la cinta, el actor interpreta a la versión joven de Johnny Soprano, el padre del protagonista Tony Soprano.

Definir lo que es la masculinidad tóxica puede herir susceptibilidades, ya que muchos hombres creen que poner esas dos palabras juntas, masculinidad y tóxica, es una ofensa contra los hombres en general. No obstante, es necesario aclarar a qué se refiere el término, y es a las actitudes negativas que se han asociado a lo largo de la historia con la masculinidad, como la homofobia, el sexismo y la violencia.

Un tipo rudo suele representar esas características (aunque no necesariamente), y Bernthal es consciente de que vivimos en una época donde sus personajes son analizados a la luz de las nuevas masculinidades. En un vídeo de First We Feast el actor fue cuestionado sobre cuál es su relación con los “tipos rudos” que interpreta y dio esta extensa respuesta donde abordó el tema de la masculinidad:

Creo que hay una cosa que está sucediendo en este momento [...] hay una especie de rigidez e inquebrantable incapacidad para alejarse de tu opinión, lo cual se confunde con una especie de patriotismo, fuerza y ​​masculinidad [...] Para mí, eso es lo menos estadounidense del mundo. Y creo que en lo que respecta a ser un hombre, creo que debes poder hablar con todos, debes tener la suficiente confianza en ti mismo como para cometer un error, puedes aprender de todos, debes acercarte y entablar un diálogo con gente que piensa completamente diferente a ti. [...] no se trata de imponer mi voluntad sobre ti, este tipo de masculinidad ha sido bastardizado de esta manera que nuevamente se trata de la grandilocuencia y parecer rudo y hablar, pero ya sabes, tener empatía por la gente, tener compasión por la gente, ayudar a la gente, ser el tipo de persona que estará ahí para alguien que lo necesite, eso es de lo que creo que se trata ser un hombre.