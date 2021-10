Ben Affleck podría aparecer como Batman en la película de Batgirl

La última vez que vimos a Batgirl en una película live-action, fue en Batman & Robin - 11%, que se considera una de las películas de Batman más débiles jamás realizadas y la interpretación de Barbara Gordon no fue precisamente la mejor. Casi 25 años después, se está desarrollando una nueva película para HBO Max que potencialmente podría ayudar a reescribir la historia de las películas de DC y garantizar que uno de los miembros más importantes y queridos de la familia de murciélagos reciba un legado cinematográfico del que estar orgulloso.

Si bien no sabemos qué tan avanzada está la película de la superheroína, hay suficientes hechos que ya conocemos para entusiasmar a los mayores fanáticos de las películas de superhéroes, a pesar de que cuándo esperar la película no es uno de ellos. Warner Bros. ha buscado llevar a Batgirl a la pantalla grande durante varios años y su anuncio se realizó inicialmente en marzo de 2017, con el director de Los Vengadores - 92%, Joss Whedon, a la cabeza. Según Screen Rant, en ese entonces su intención era adaptar los cómics de la serie que tuvo el personaje bajo la línea New 52, pero Whedon abandonó el proyecto en febrero de 2018, diciendo que "realmente no tenía una historia".

Más tarde, el cineasta afirmó que en realidad sí tenía una idea, pero que no encajaba de forma amplia en el universo que está construyendo el estudio con los personajes de DC, así que la abandonó. Sin embargo, con la debacle de Liga de la Justicia - 41%, los fans no estaban interesados en ver a Whedon a cargo de otro proyecto relacionado con los superhéroes de la compañía y ciertamente el estudio sabía que tenía que dejarlo ir. Ahora cuenta no con uno, sino dos directores, además de la guionista y actriz que fueron confirmadas como parte del proyecto anteriormente.

Pero al parecer, el estudio tiene más sorpresas preparadas para los fans de los murciélagos de DC, y no debe ser para menos cuando este podría ser el inicio de una larga aventura para la heroína que muchos aman y que además le vendría muy bien sumarse a la franquicia cinematográfica. Uno de sus directores, Bilall Fallah, compartió una historia en Instagram con la que parece dar a entender que el Hombre Murciélago tendrá una aparición en la película. Y no se trata de la versión que interpretará Robert Pattinson, la cual estaría en otro universo, sino la de Ben Affleck, el último Batman que hemos visto en la pantalla grande.

La fotografía, compartida por Inverse, muestra a Bilall en lo que parece ser una exhibición de máscaras de los personajes de la Liga de la Justicia. El director está frente a la que usó Ben Affleck cuando interpretó a Batman y en la misma publicación escribió el hashtag Batgirl. Los fans no pueden evitar entender esto como una pista sobre el posible regreso del actor en una película en la que definitivamente nadie creyó posible verlo.

Por el momento, está confirmado que el protagonista de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% regresará una vez más para estar en la película de The Flash que adaptará los hechos del cómic Flashpoint, en un intento de la franquicia por sacudir un poco las cosas y además hacer unos cuantos arreglos con miras al futuro. Además, solamente la idea de mostrar a los actores que han interpretado pasadas versiones del héroe de DC en una misma película es algo que ha llenado de expectativas a todos, y Affleck no será el único en volver a ponerse la capa y la máscara.

Batgirl no tiene fecha de estreno y tampoco ha presentado una sinopsis oficial, aunque sabemos que será una película que mostrará una cara diferente de ciudad Gótica de la mano de Barbara Gordon, el nombre más famoso que se ha asociado a la superheroína en los cómics del personaje. Leslie Grace, protagonista de En el barrio - 95%, es la actriz que llevará el traje en la película que llegará no a cines, sino exclusivamente a través de HBO Max.

