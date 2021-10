Lo nuevo de Christopher Nolan con Cillian Murphy, ya tiene fecha de estreno

Independientemente de la división que existe entre el público, Christopher Nolan es uno de los directores más respetados y admirados en la actualidad. Más allá de la discusión sobre si es o no un genio de la cinematografía mundial, títulos como El Origen - 86%, Memento - 92% e Interestelar - 71% se convirtieron en grandes éxitos que mostraron la habilidad de este creador. Además, no se puede ignorar lo que Batman Inicia - 84%, Batman: El Caballero de La Noche - 94%, y El Caballero de la Noche Asciende - 87% hicieron por las adaptaciones de los superhéroes en el cine actual. Aunque Tenet - 83% fue un desastre por muchas razones, Nolan ya se encuentra trabajando en un nuevo y ambicioso proyecto.

Pareciera que después de dirigir Memento e Insomnia - 92% con presupuesto limitado, Nolan enloqueció con las exorbitantes cantidades de dinero que Warner Bros. le otorgaba para trabajar. Por fin tenía los recursos necesarios para pasar a la gran pantalla aquellas imágenes y visiones que se le ocurrían, y es este aspecto lo que más sobresale de su trayectoria. Sus tramas no son tan complicadas como aparentan, pero es todo el adorno y todo el espectáculo visual lo que fascina a sus fans. Sin embargo, en los últimos años pareciera que el director se enfoca más en superarse a sí mismo como mago del entretenimiento que en escribir guiones decentes. Dunkerque - 92%, por ejemplo, es muy disfrutable gracias a los efectos visuales y de sonido, pero la crítica especializada y el público fueron muy claros: los personajes eran superficiales y casi imperceptibles.

El caso de Tenet es similar. Sí, es increíble que Nolan pudiera explotar un avión de verdad, pero tal vez debió enfocarse en dar al protagonista algo de complejidad y alejar al villano de los clichés ridículos, como su extraño y vergonzoso acento. Esta gran falla fue más evidente con la pandemia. La película tuvo que cambiar en varias ocasiones su fecha de estreno y Nolan luchó porque se estrenara en cines. Cuando así fue, la poca audiencia que se presentó no la consideró lo suficientemente buena como para arriesgar su salud al salir de casa.

Esto dio paso a un pleito interno entre el director y Warner Bros. Nolan se sentía traicionado por las decisiones de la productora, mientras que la empresa consideraba necesario replantearse los estrenos en salas de cine. El director decidió romper su relación con Warner y rápidamente encontró otro hogar con Universal Pictures, donde se aseguró de que sus películas sean vistas en la gran pantalla. Su siguiente proyecto se desarrollará aquí, y ahora se confirma (vía IndieWire) que se estrenará el viernes 21 de julio de 2023.

Además, la misma fuente confirma lo que hasta hace unas semanas era un fuerte rumor: que Cillian Murphy será el protagonista. La cinta llevará por título Oppenheimer y estará basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin y que ganó el premio Pulitzer en 2006. Por supuesto, Murphy dará vida a Robert Oppenheimer, físico que pasó a la historia por su trabajo en la bomba atómica.

En principio, el científico se unió al Proyecto Manhattan por la presión y el terror de la Segunda Guerra Mundial, pero después de ver lo que podía provocar la bomba atómica se arrepintió de su rol. De hecho, luego de la guerra se dedicó a convencer al gobierno para implementar redes de control para que las bombas no se usaran de manera desmedida, ni fueran creadas por otros países con facilidad. Desde entonces, el tema de una posible guerra nuclear se mantiene vigente.

Oppenheimer será producida por Emma Thomas, Charles Roven y el propio Nolan, quien también escribirá el guión. Ya que Nolan y Murphy han trabajado juntos en diversas ocasiones, las expectativas son altas, en especial porque el actor ha logrado gran reconocimiento por Peaky Blinders. Además, el director mantendrá a su gente de confianza para la producción, pues volverá a trabajar con Hoyte Van Hoytema, director de fotografía de sus tres últimas cintas, y Jennifer Lame, quien editara Tenet.

