Productores de James Bond defienden 007 Quantum de las críticas y dicen que es muy importante

Finalmente, Daniel Craig se ha despedido del traje del agente 007 después de 15 años y 5 películas, y lo ha hecho de una forma bastante digna del personaje que, sin duda, quedará en la memoria de los fans de James Bond. Sin embargo, hay que recordar que su camino con el espía creado por Ian Fleming no ha sido nada fácil, pues debía cumplir con las expectativas y, además, dejar algo que lo diferenciara de los otros actores que dieron vida a James Bond.

En un principio, muchos no parecían tan convencidos de lo que el actor de La Chica del Dragón Tatuado - 86% podría aportar, sin embargo, tras el lanzamiento de 007: Casino Royale - 95% logró encantar las miradas de los espectadores con su interpretación. La secuela 007 Quantum - 64% no correría con la misma suerte, aunque alcanzó a obtener calificaciones positivas, los comentarios de la audiencia no fueron los mejores y muchos la han descrito como un tropiezo por su desarrollo tan flojo.

Incluso el mismo Craig la calificó recientemente como “un espectáculo de mierda”, explicando que gran parte del problema fue que no siquiera él entendía lo que estaba pasando dentro de la historia y, aunque lo hecho en Quantum ya no puede arreglarse, se hizo consciente de lo importante que era disfrutar su estancia en la historia para volver a conectar con el personaje. Los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson , por su parte, han defendido la cinta recalcando su importancia en la saga.

Durante una reciente entrevista con SlashFilm, Broccoli explicó por qué es fundamental esta entrega para el desarrollo de James Bond, pues aseguró que ésta plantea parte de su personalidad y justifica sus actos a futuro – de hecho, en Sin tiempo para morir - 83% hay ciertos detalles al respecto –, por lo que, a pesar de su mala recaudación en la taquilla mundial que fue de USD$589.6 millones (vía JoBlo), no se arrepienten de haberla hecho ni la ven como una piedra en su exitoso camino.

Estoy muy orgullosa de la película. Creo que es parte de toda la evolución de Bond. Y creo que después de 'Casino Royale', cuando se apaga emocionalmente, el siguiente paso fue salir en busca de venganza. Creo que la historia de esa película es que la venganza es un desafío vacío. No obtienes ningún beneficio de [ella]. Entonces creo que es importante en toda la historia de la evolución de este personaje. Estoy muy orgullosa de eso, seguro.

Anteriormente ya se había explicado que gran parte del problema que sufrió esta producción fue que estaba en desarrollo justo cuando comenzó una huelga de escritores en Hollywood, por lo que el guionista, según lo que recordó la productora, “entregó el guión y se fue a huelga”, esto haría perder la oportunidad de pulirlo o pasarlo por otros tratamientos. El resultado significó, prácticamente, un trabajo a ciegas para los realizadores y para el mismo elenco.

Hay que recordar que 007 Quantum está apenas por debajo de 007 Spectre - 65%, que también ha sido calificada por algunos espectadores como aburrida. Mientras tanto, Sin Tiempo Para Morir logró cerrar el ciclo con excelentes calificaciones tanto de la crítica como de la audiencia, además de que su debut en taquilla ha sido excelente a nivel mundial a pesar de no llegar primero a los países con mayor impacto en recaudación como Estados Unidos y China.