Guionista de What If...? dice que quisieron corregir el error de Avengers: Era de Ultrón

En 2012 llegó a los cines Los Vengadores - 92%, un crossover de superhéroes como no se había visto antes en la historia del cine. Lógicamente los fans esperaban ansiosos la secuela, pero al llegar a los cines en 2015 dejó mucho qué desear, sobre todo por el villano Ultrón, que en los cómics es conocido por ser uno de los más letales y amenazantes. Avengers: Era de Ultrón - 75% triunfó en la taquilla pero no recibió el mismo reconocimiento por parte de la crítica y los fans que la primera entrega. El lado bueno de ese tropiezo de Marvel Studios fue que ahora tenemos una versión de la Era de Ultrón mucho más épica en la serie What If...? - 84%.

Luego de que al final de la serie Loki - 96% el multiverso se convirtiera en una realidad, se abrieron las puertas a un mundo de posibilidades como no se habían visto antes, las historias variantes son prácticamente ilimitadas, y de mostrarnos un puñado de ellas trata la serie What If…?, que en su penúltimo capítulo nos mostró lo que sucede en un universo donde Ultrón concreta su plan de obtener su cuerpo de vibranium y mata a los Vengadores. Cuando llega Thanos a la Tierra buscando la Gema del Alma para completar su Guantelete del Infinito, es asesinado rápidamente por Ultrón y éste obtiene las Gemas del Infinito, gracias a las cuales no solo arrasa con la vida en el universo, sino también quiere destruir el multiverso.

Sin duda este Ultrón fue el verdadero villano letal que los fans esperaban ver en Avengers: Era de Ultrón, y ese sentimiento es compartido por los creativos que estuvieron detrás de What If…?, lo sabemos por la entrevista de Screen Rant con la guionista A.C. Bradley , donde comentó lo siguiente (vía Comic Book):

Bueno, creo que cualquier amante de los cómics sabe que Ultron en los cómics es absolutamente aterrador. Age of Ultrón es genial, pero fue solo una película y, a veces, para mí, no pareció darle al villano clásico suficiente tiempo de pantalla como yo le hubiera dado. [risas] Solo podemos meter cierta cantidad en esas películas. Esta fue nuestra oportunidad de demostrar de lo que es capaz Ultrón. Y también, ahora que estamos llegando a la Fase 4, tenemos las Gemas del Infinito en juego, tenemos el Multiverso, entonces, ¿qué pasaría si Ultrón obtuviera el Infinity Gauntlet? ¿Qué tan mal se pondría? ¡Y es bastante fácil saltar a la devastación total!

El poder del Ultrón de What If…? fue tan grande que el Vigilante Uatu debió reunir a un equipo de superhéroes del multiverso para derrotarlo, este grupo estuvo conformado por el Star-Lord T'Challa, la Gamora que mató a Thanos, el Thor fiestero, Black Widow, Capitana Carter y Doctor Strange Supreme, y la victoria habría sido imposible de no ser por este último, ya que con su gran poder protegió a los héroes con un escudo mágico.

Es posible que no veamos más de Ultrón en futuras entregas del Universo Cinematográfico de Marvel, pero tampoco podemos descartarlo por completo, la respuesta positiva que tuvieron los últimos dos episodios de la primera temporada de What If…? podría animar a los futuros directores y guionistas de la franquicia a retomar al villano en alguna película o serie. En WandaVision - 95% muchos fans creyeron que White Vision sería Ultrón, pero sus teorías fueron equivocadas, aunque con el multiverso todo es posible.

La primera temporada de What If...? se enfocó en las historias de las primeras tres fases del Universo Cinematográfico de Marvel, y se dice que la segunda estará enfocada en las películas de la cuarta fase, la cual aún no termina, pues faltan por estrenarse dos películas en este año y tres en 2022, a las que debemos sumar las series de Disney Plus

