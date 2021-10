Venom: Carnage Liberado rompe récords de taquilla en México

Apenas ayer llegó a los cines mexicanos la esperada secuela de Venom - 35% y ya rompió récords de taquilla. Venom: Carnage Liberado - 45%, sigue al personaje de Eddie Brock después de los acontecimientos de la película estrenada en 2018, y en esta ocasión se debe enfrentar a un formidable enemigo, Cletus Kasady / Carnage.

De acuerdo con un comunicado de Sony, la cinta ya rompió el récord de estreno en miércoles, Venom: Carnage Liberado cuenta con la mejor apertura en miércoles de la historia, y ya es la película más exitosa en su día de estreno durante la pandemia de Covid-19. Estos resultados son un motivo de celebración, pues la industria de exhibición cinematográfica se vio muy afectada por la pandemia, y gracias a los estrenos de grandes blockbusters se ha ido recuperando lentamente.

Antes de triunfar en México, en otros países tuvo números muy positivos, y en sólo cinco días superó los US$ 100 millones en la taquilla local (Estados Unidos y Canadá). De acuerdo con el comunicado de Sony, se espera que Venom: Carnage Liberado supere en México la recaudación de la primera película.

La cinta es dirigida por Andy Serkis, mejor conocido por sus papeles de actor en las sagas cinematográficas de El Señor de los Anillos, El Planeta de los Simios y Star Wars. En su faceta como director ha estado al frente de dos largometrajes, Una Razón Para Vivir - 67% y Mowgli: Relatos del Libro de la Selva - 48%. En el reparto encontramos a Tom Hardy como Eddie Brock / Venom, a Michelle Williams como Anne, a Naomie Harris como Shriek y a Woody Harrelson como Cletus Kasady / Carnage.

A diferencia de algunas películas de superhéroes que en este año fueron lanzadas en cines y streaming al mismo tiempo, Venom: Carnage Liberado tuvo un estreno exclusivo en cines, lo cual ayuda a seguir impulsando la afectada industria en estos tiempos de pandemia.

Venom es un personaje muy querido por los fans, primero surgió como un villano pero en varias historias ha sido retratado como antihéroe, y son estas últimas historias las que sirvieron de inspiración para la película de 2018 y su secuela recién estrenada. Venom: Carnage Liberado trae a otro personaje de los cómics y las series animadas que ha fascinado a los fans por décadas, el villano Carnage.

Ni Venom ni Venom: Carnage Liberado han logrado convencer a la crítica especializada en cuanto a su calidad, pero la mayoría de las reseñas destacan lo entretenidas que son. El público también ha reconocido esa cualidad, y la prueba es el éxito en taquilla de ambas entregas. Son bien conocidos los casos donde películas muy bien reseñadas no logran recaudar suficiente dinero, y otros casos donde son películas mal reseñadas y despreciadas por el público también.

Uno de los aspectos más interesantes de Venom es que se conectará de alguna manera con el Universo Cinematográfico de Marvel, y eventualmente se enfrentará al Spider-Man de Tom Holland. Los fans han esperado ese encuentro en el cine desde hace décadas, y la primera vez que ocurrió fue decepcionante, en El Hombre Araña 3 - 63%, pues el Venom de esa adaptación no fue fiel a los cómics.

El cine de superhéroes no ha perdido impulso en estos años, a pesar de que algunos llevan tiempo augurando el hastío del subgénero, y además del éxito de Venom: Carnage Liberado, debemos recordar los recientes triunfos de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%, Black Widow - 87% y El escuadrón suicida - 91%. Si bien estas últimas dos no fueron tan taquilleras, tuvieron buenos números de audiencia en sus respectivas plataformas de streaming.

