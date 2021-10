Andrew Lloyd Webber odió tanto la película de Cats que se compró un perro terapéutico

Cats - 29% fue terrible, un absoluto fracaso y una experiencia bastante inusual para los que de forma regular acuden al cine. La película de Tom Hooper fue capaz de provocar las críticas más severas y los comentarios más lamentables, pero aunque su estancia en cartelera ya quedó atrás, todavía sigue dando de qué hablar. Andrew Lloyd Webber , compositor del musical original, declaró que la película fue tan mala que necesito comprar un perro terapéutico para sentirse mejor. Aquel proyecto fue tan lamentable que ni siquiera el autor principal lo reconoce.

La famosa historia de los gatos cuenta con una larga tradición en el teatro musical, una obra inspirada en los poemas de T.S. Eliot que por décadas ha encantado a millones. Aunque la puesta en escena es bastante famosa, la película no logró tener el mismo impacto y rápidamente se convirtió en la burla y fuente de memes en Hollywood; las redes sociales la destrozaron. Webber comparte sus pensamientos sobre la cinta y están cargados de profundo desdén y resentimiento:

Cats estuvo fuera de escala, todo mal. Realmente no había ninguna comprensión de por qué la música sonaba en absoluto. Lo vi y pensé: ‘Oh, Dios, no’. Fue la primera vez en mis 70 y tantos años en este planeta que salí y compré un perro. Así que lo único bueno que ha salido es mi pequeño cachorro Bichón Habanero.

Andrew Lloyd Webber es un hombre viejo y debe cuidarse de las emociones fuertes, por desgracia, la película de Cats fue demasiado para él. La situación llegó a tal nivel que el compositor tuvo que comprarse un perro que le hiciera compañía, incluso durante sus viajes. Explica que la aerolínea ni siquiera fue exigente con él respecto a sus deseos:

Dije que lo necesitaba conmigo en todo momento porque estoy emocionalmente dañado y debo tener este perro de terapia. La aerolínea respondió y dijo: '¿Puedes demostrar que realmente lo necesitas?' Y yo dije: 'Sí, sólo mira lo que Hollywood le hizo a mi musical, Cats.’ Luego la aprobación llegó con una nota que decía: 'No se requiere informe médico.’

El horrible trabajo de Tom Hopper no dejó indiferente a la Golden Raspberry Award Foundation. El cineasta fue reconocido como Peor Director en la última edición de los premios Razzies y su reputación ha quedado por los suelos, con innumerables reclamos en redes sociales por parte de todos aquellos que quedaron indignados tras ver Cats. Hooper ya había dirigido Los Miserables - 69% y La Chica Danesa - 69%, películas ampliamente reconocidas por las Academias más prestigiosas, por lo que fue una verdadera sorpresa observar su lamentable labor con Cats. Por el momento no tiene proyectos en camino y es poco probable que sea capaz de recuperar un poco de su buen nombre.

De una u otra forma, el bullying contra Cats no ha cedido ante el paso del tiempo. La adaptación realizada por Tom Hooper se convirtió en un fracaso de taquilla tras su lanzamiento a finales de diciembre de 2019 y obtuvo las peores reseñas por parte de los críticos. Pero ya lo veíamos venir, desde el primer vistazo supimos que las cosas no terminarían bien. Ricky Gervais mencionó durante su monólogo de los Globos de Oro en 2020 que Cats había sido lo peor que le pasó a los gatos desde los perros, y no está escaso de razón; observar a Judi Dench, Taylor Swift, Idris Elba, James Corden y otros caracterizados como gatos con esos extraños efectos visuales fue una experiencia perturbadora. Nunca volveremos a ver otra película de Cats producida en los estudios de Hollywood, no durante un largo tiempo.

