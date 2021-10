Kathryn Hahn regresará como Agatha Harkness en varias películas del UCM

WandaVision - 95% fue la primera serie del UCM que se estrenó en Disney+ y su éxito marcó el camino para los títulos que llegaron después. El personaje interpretado por Elizabeth Olsen es uno de los más importantes, fuertes e interesantes del UCM, pero por desgracia no habíamos podido profundizar en ella porque se presentó muy tarde en la franquicia. El show nos permitió explorar su pasado y nos dejó la promesa de ver a una Bruja Escarlata dominante y poderosa en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A pesar de todos estos puntos positivos, fue el trabajo de Kathryn Hahn como Agatha Harkness lo que realmente atrapó a la audiencia.

Entre todas las locas teorías que se generaron alrededor de la serie estaba el que la vecina chismosa de Wanda era en verdad la bruja Agatha. Esto se confirmó en el séptimo episodio con la canción de Agatha All Along, que se volvió tan popular que dominó por varios días las listas de lo más escuchado en aplicaciones como Spotify y Apple Music. Además, las recientes nominaciones al Emmy que recibió WandaVision, y que incluía una para Hahn como Mejor Actriz de Reparto, fueron prueba suficiente para la marca decidiera no soltar a la intérprete.

Hace sólo unas horas se dio a conocer que Kathryn Hahn arregló un nuevo contrato con Disney-Marvel que la harán acreedora de una serie spin-off que se estrenará en la famosa plataforma. Por el momento se desconoce la trama, si será precuela o secuela (en una especie de segunda temporada de WandaVision), y cuándo podría estrenarse. En redes sociales la noticia ya se popularizó y los fans están más que satisfechos, pero ahora tendrán todavía más excusas para festejar.

Según Deadline, el nuevo contrato de la actriz no se limitará a la serie que protagonizará, pues el personaje también podrá aparecer en películas del UCM. No es raro que los actores firmen acuerdos que aseguran su participación en múltiples películas; sin embargo, para mantener en secreto los planes de Marvel ellos no saben en qué títulos trabajarán de antemano. Dicho esto, es evidente que por ahora no se sabe para cuántas películas firmó la actriz.

Nada descarta que el personaje se presente en la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, que parece se convertirá en uno de los pilares más importantes para la Fase 4 del UCM. Las teorías sobre Wanda son muchas y muy diversas. En los cómics no es raro que la Bruja cause muchos conflictos y hasta la aniquilación de los mutantes por no tener control sobre sus habilidades, así que algunos creen que eventualmente se podría convertir en una villana en las películas. Al final de WandaVision, el personaje reconoció los alcances de sus poderes y la vemos entrenando y adquiriendo más conocimientos sobre magia.

Otros creen que Wanda tendrá de mentor a Doctor Strange, lo cual suena muy lógico si pensamos en la forma en la que se presenta la magia dentro del UCM. Pero, ¿dónde queda Agatha? En los cómics, el personaje es bastante importante, pues es quien entrena a Wanda en las artes místicas, pero también quien cuida a Franklin Richards, el hijo de Reed Richards y Susan Storm, una de las figuras más importantes y peligrosas de Marvel. Aún después de muerta, Agatha es una presencia indispensable para Wanda y suele aparecer como una guía espiritual en momentos de crisis.

Aunque en WandaVision Agatha es la villana, esto no descarta que pueda seguir enseñando sus trucos a la joven Wanda de diversas maneras. Después de todo, la bruja es muy hábil y aprende rápido, como se confirmó en su enfrentamiento final. Con esta noticia se abre la temporada de teorías locas sobre la futura participación de Hahn. ¿Agatha formará una alianza con Mephisto?, ¿Agatha saldrá sola del hechizo que Wanda le aplicó?, ¿acaso veremos al personaje en otros universos?, ¿será ella la única que puede detener a Wanda si es que la bruja pierde el control?, sólo el tiempo lo dirá.

