El tráiler final de Dune revela batallas épicas y nuevos diálogos entre personajes clave

Duna - 80% es uno de los estrenos más esperados del año, en especial después de las buenas críticas que recibió durante el pasado Festival de Venecia. La nueva adaptación de la obra de Frank Herbert promete dar inicio a una nueva y épica franquicia que se nutrirá de secuelas y spin-offs basados en los otros textos del autor. El mundo de Dune es, sin lugar a dudas, uno muy espectacular, pero también es muy complicado de llevar a la pantalla grande por la mitología tan profunda y extensa que implica. La carrera de Denis Villeneuve es prueba de que él es el indicado para manejar el reto.

Sigue leyendo: Denis Villeneuve dice que Batman es el único superhéroe que le interesa

El director es más conocido por cintas como Enemy - 75%, La Llegada - 94% y Sicario: Tierra de Nadie - 94%, pero fue Blade Runner 2049 - 88% la que lo posicionó como uno de los grandes visionarios de la época. La secuela de Blade Runner - 90% era una historia que algunos deseaban y muchos temían. El resultado final logró diferenciarse de la gran mayoría de secuelas tardías porque exploraba los mismos elementos que la original sin necesidad de repetirla. Además, la producción y el hecho de contar con grandes nombres para el elenco también fue prueba de que Villeneuve era capaz de manejar y aprovechar estos recursos sin renunciar a un buen guión.

Quizá lo más complicado sobre Duna es que en teoría será el inicio de una saga y el director está muy comprometido con la idea. Él ya está listo para trabajar en la secuela y también será productor de la serie spin-off que se estrenará en HBO Max y que lleva por título Dune: The Sisterhood. Con tanto en sus manos, uno espera que la idea no se desgaste tan rápido y que el creador encuentre nuevas formas de mantener el interés de la audiencia. Mucho dependerá de la reacción del público y los fanáticos de la novela, y para no perder el impulso y la emoción se acaba de estrenar el tráiler final:

Parte indispensable de la adaptación será conocer qué tan bien están equilibrados los momentos de acción tradicional con los momentos de filosofía y contemplación. A diferencia de los primeros avances, este tráiler se enfoca más en las escenas de acción que lucen bastante bien. Vemos más del entrenamiento de Paul (Timothée Chalamet) con Halleck (Josh Brolin), así como a Leto (Oscar Isaac) preparándose para la guerra. Los efectos de las naves sobrevolando el planeta y posicionándose para la batalla son realmente sorprendentes.

También te puede interesar: Dune: Denis Villeneuve exigió a los guionistas que se enfocaran en los personajes femeninos

Además de esto, el tráiler final también nos deja ver más de Chani (Zendaya), quien en esta primera entrega todavía será un personaje secundario. Es claro que Chani busca que su pueblo quede libre de explotación y sufrimiento, y será ella quien guíe a Paul a través de las verdades que él no percibía desde la burbuja de privilegios y riquezas en la que vivía. Denis Villeneuve ya aclaró desde hace tiempo que la secuela estará enfocada en Chani, y asegura que el trabajo de la actriz es fantástico y muy especial.

En la novela, la relación entre Chani y Paul es clave para el desarrollo del protagonista, quien eventualmente aprende a aceptar su destino como salvador del universo. Por supuesto, existe muchísimo más que explorar sobre este complicado héroe, pues la saga de libros cuenta con más de quince entregas, muchas escritas por el hijo de Herbert después del fallecimiento del autor.

Duna estrenará en unas semanas y aunque podría sufrir en taquilla por su estreno en HBO Max, se cree que obtendrá ganancias muy generosas. De hecho, en Europa, donde se estrenó primero, le ha ido muy bien y superó sin problemas otros estrenos de Warner Bros. como Tenet - 83%. Aunque Disney-Marvel sigue dominando la taquilla mundial, Sin tiempo para morir - 83% y Venom: Carnage Liberado - 45% serán los verdaderos obstáculos a vencer.

No te vayas sin leer: Fans del MCU califican negativamente a Dune por lo que dijo Denis Villeneuve sobre Marvel