Christopher Nolan alaba el trabajo de Robert Pattinson y Matt Reeves en The Batman

La próxima cinta del Caballero Oscuro está cada vez más cerca y los fans siguen muy pendientes de cualquier novedad que Warner Bros. pueda ofrecer. Si hay un personaje que puede renovarse y ofrecernos distintos con cada generación es Batman, Christopher Nolan está muy consciente de ello y es por eso que también está esperando la siguiente entrega con altas expectativas. Durante su reciente aparición en el podcast Happy, Sad, Confused, Nolan envía algunas palabras alentadoras a Matt Reeves y Robert Pattinson, las figuras detrás de The Batman .

Cuando Warner Bros. anunció un nuevo Batman hace un par de años, los fans del personaje no supieron qué pensar. Todavía estaba más o menos vigente la encarnación de Ben Affleck, por lo que otro Caballero de la Noche llegaría para confundir las cosas. Esta situación no mejoró del todo con el nombramiento de Pattinson como el siguiente Bruce Wayne, pero lo que definitivamente mejoró la situación fue el lanzamiento del primer tráiler durante el DC FanDome del año pasado; el público quedó encantado y Warner Bros. respiró aliviado con la nueva buena cara del público.

Por su parte, Christopher Nolan se encargó de la trilogía de Batman lanzada hace varios años y que es compuesta por Batman Inicia - 84%, Batman: El Caballero de La Noche - 94% y El Caballero de la Noche Asciende - 87%. Este compendio destaca porque imprimió en el personaje un tono mucho más maduro y serie, otorgándole mayor dignidad y dramatismo a la ya interesante vida del personaje. Este boost al superhéroe fue aprovechado por otros medios, por ejemplo, la posterior serie de videojuegos desarrollada por Rocksteady.

Ante la excelente perspectiva que nos brinda The Batman con sus pocos avances, Nolan dice: “Batman como personaje se beneficia de la reinterpretación. Matt Reeves es un gran cineasta y Rob es uno de los grandes.” Sus palabras aplauden el trabajo de Robert Pattinson, con quien ya trabajó en Tenet - 83%, y otorgan confianza al desempeño de Matt Reeves. El cineasta detrás de El Origen - 86% ya tuvo sus propias experiencias adaptando la vida del guardián de Gótica, y por supuesto que espera lo mejor del siguiente proyecto sobre el personaje.

Ha pasado mucho más de un año desde la última vez que tuvimos un avance de The Batman, pero eso terminará pronto. El próximo 16 de octubre se llevará a cabo el DC FanDome, evento en el que se presentarán nuevos detalles sobre series, películas y otros proyectos vinculados a DC; la edición del año pasado fue un triunfo total con más de 22 millones de espectadores y es por eso que veremos su renovación este 2021. Los fans esperan que Warner nos regale un nuevo avance de The Batman ahora que la película ya fue grabada en su totalidad, ofreciendo una nueva perspectiva sobre lo que nos espera para el 4 de marzo de 2022, día en el que llegará a los cines.

El primer avance de The Batman nos adelantó un tono bastante oscuro y serio, una película en la que nuestro héroe se enfrentará a un buen puñado de villano, pero también consigo mismo; los segundos finales del material nos hacen pensar que hay algo en el interior de Bruce Wayne que nos sorprenderá a todos. ¿Esta encarnación del personaje estará a la altura de las mejores? Aunque Pattinson no gozó la confianza del fandom en un principio, en estos momentos todos tienen sus esperanzas depositadas en él. Matt Reeves pretende sacar lo mejor del personaje en su versión, devolviéndole rasgos y cualidades vistos en los cómics, y que en muchas ocasiones no tuvieron tiempo de llegar hasta la pantalla grande.

