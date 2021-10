DC Comics anuncia nueva serie live-action de Batman enfocada en su familia

Al tratarse del superhéroe más famoso de DC Comics, los fans nunca se cansan de nuevas historias y adaptaciones a formato audiovisual de Batman, por eso estarán felices con la noticia de hay una nueva serie live-action en desarrollo, inspirada en un exitoso webtoon llamado Batman: Wayne Family Adventures. De acuerdo con Collider, el webtoon fue anunciado el pasado mes de septiembre, y a sólo un mes de su lanzamiento en línea, se confirmó su adaptación a serie live-action.

También te puede interesar: George Clooney no permite que su esposa vea Batman y Robin por esta razón

El webtoon es un tipo de historieta digital que, a diferencia del webcómic, está plasmada en una sola imagen. Batman: Wayne Family Adventures fue todo un éxito, superó el medio millón de visitas en su primer fin de semana, y puede ser leída de forma gratuita en este enlace. La trama de este cómic se aleja de las historias tradicionales donde vemos al Hombre Murciélago enfrentándose a villanos y malechores, aquí vemos la vida diaria de la familia de Batman, en situaciones simples y cómicas.

El anuncio de la serie live-action de Batman: Wayne Family Adventures fue dado por IGN, y ésta podrá disfrutarse próximamente en el canal de YouTube de Ishahawk, donde ya puede verse un teaser muy breve, con un primer vistazo a la Bat-family. El tráiler oficial será lanzado el 11 de octubre y se espera el estreno de la serie para mediados del mes.

El elenco está conformado por Yoshi Sudarso como Dick Grayson / Nightwing, Jonathan Bentley como Bruce Wayne / Batman, Lisa Foiles como Barbara Gordon / Oráculo, Tim Neff como Jason Todd / Red Hood, Peter Sudarso como Tim Drake / Red Robin, Meghan Camarena como Stephanie Brown / Spoiler, Gemma Nguyen como Cassandra Cain / Orphan, Carter Rockwood como Damien Wayne / Robin, Du-Shaunt ‘Fik-Shun’ Stegall como Duke Thomas / Signal y Marcus Weiss como Alfred Pennyworth.

También lee: Denis Villeneuve dice que Batman es el único superhéroe que le interesa

Con tantas películas y series donde conocemos el lado más heroico y guerrero de Bruce Wayne, los muchos Robins y otros de sus allegados, es de agradecer que ahora vayamos a tener una historia mucho más terrenal, en la que más personas se verán reflejadas, no sólo aquellas que son fanáticas de los superhéroes.

No hay muchas razones para pensar que los fanáticos se cansarán pronto de las adaptaciones de Batman. El personaje refleja el lado oscuro del ser humano y eso es algo con lo que la mayoría se identifica, mucho más que con los valores inquebrantables de otros superhéroes clásicos como Superman o la Mujer Maravilla.

Por el momento hay dos películas que el próximo año nos mostrarán a Batman. La primera es The Batman , reboot a cargo del director Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%) que cuenta con Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%) en el papel del Hombre Murciélago. Las expectativas son muy altas en torno a este proyecto, pero no es el único con Batman. En The Flash tendremos a Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) y Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%), cada uno interpretando a su propia versión del superhéroe, aunque el protagonista es Ezra Miller (Liga de la Justicia - 41%, The Stanford Prison Experiment - 84%, Tenemos que Hablar de Kevin - 76%).

Es un misterio si después de The Flash tendremos más de Ben Affleck o de Michael Keaton, pero lo que es casi un hecho es que The Batman tendrá secuelas, a menos que fracase en la taquilla, pero no parece muy probable que eso suceda, el primer tráiler estrenado hace más de un año fue un éxito en YouTube y otras plataformas.

No te vayas sin leer: Jared Leto habría pedido que Ben Affleck siga siendo Batman para regresar como Joker en el DCEU