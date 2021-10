Denis Villeneuve dice que Batman es el único superhéroe que le interesa

El cine de superhéroes es un fenómeno global, cada año los fans van al cine o desde sus casas disfrutan de las nuevas producciones de Marvel y DC. Sin embargo, hasta el momento Marvel es la compañía que lleva la delantera en cuanto a universos cinematográficos se refiere, y por la enorme cantidad de seguidores que tiene la franquicia, cuando alguien critica sus cintas, las redes sociales estallan. El caso más célebre de los últimos años fue el de Martin Scorsese, pero el más reciente fue Denis Villeneuve.

El cineasta canadiense de 54 años está promocionando su nueva película, Duna - 80%, adaptación del libro clásico de ciencia ficción de Frank Herbert , pero sus declaraciones sobre Marvel, de que la mayoría de lo que hacen sólo es un copy-paste (copiar y pega) de otras películas, le acarreó el desprecio de muchos fans de los superhéroes. Ahora todo indica que al menos recuperará el amor de los fans de Batman, pues calificó al personaje de DC con palabras muy elogiosas.

Villeneuve, responsable de cintas como Sicario: Tierra de Nadie - 94%, La Llegada - 94% y Blade Runner 2049 - 88%, ha dejado en claro que el subgénero de superhéroes en el cine no es su favorito, ni siquiera de su interés, pero el Hombre Murciélago es la excepción, pues es el único encapuchado con el que dice sentirse identificado. En otras ocasiones se ha tratado de explicar por qué Batman genera tanta fascinación, y la respuesta es que se trata de un personaje atormentado que refleja el lado oscuro que muchos otros héroes ocultan bajo su traje colorido y su sonrisa.

En entrevista con el podcast Happy Sad Confused (vía Slash Film), Villeneuve fue cuestionado sobre los rumores de que él fue considerado para dirigir The Batman , el próximo largometraje del superhéroe. Aunque negó esos rumores, habló de su aprecio por el personaje:

Batman sería probablemente el único personaje con el que podría identificarme. Por lo que he leído, como el libro 'Arkham Asylum', que conocí cuando era un adulto, [Batman] es para mí el personaje con el que podría conectarme.

Batman ha tenido varias adaptaciones live-action a la pantalla grande y chica, pero los más destacados en las últimas décadas son Christian Bale, de la trilogía The Dark Knight; y Ben Affleck, del Universo Extendido de DC. Aunque este último fue muy bien recibido por los fans y muchos lo consideran la mejor adaptación del personaje, la trilogía protagonizada por Bale destaca por su calidad y porque fue un hito en el cine de superhéroes. Próximamente veremos a Robert Pattinson dar vida a una versión joven y, según varios testimonios, muy original. La película trataría en un inicio del Batman de Ben Affleck, pero con la llegada del director Matt Reeves, los planes cambiaron drásticamente.

Pocos superhéroes de Marvel o DC son tan populares como lo es Batman, que ha marcado a varias generaciones con cada nueva adaptación que nos ofrecen. El futuro para el personaje es prometedor, tan sólo en 2022 vamos a ver tres versiones diferentes del mismo en la pantalla grande, en The Flash estarán Ben Affleck y Michael Keaton, quien regresa luego de 30 años desde la última vez que dio vida al superhéroe. Y antes de The Flash, tendremos el lanzamiento de The Batman, donde debutará Robert Pattinson.

Tal vez Villeneuve no dirija una cinta del Hombre Murciélago en el futuro cercano, ya que los rumores apuntan a que Reeves se encargará de otras dos entregas de The Batman, pero podemos disfrutar del trabajo del canadiense en Duna este 21 de octubre. La cinta ha tenido una buena aceptación por parte de la crítica y del público, y aspira a tener al menos una secuela que concluya la historia de la primera novela.