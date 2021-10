Andy Serkis cree que el CGI sustituirá al maquillaje tradicional

Si alguien sabe de efectos digitales, ese sería Andy Serkis. El aclamado actor es famoso por su papel como Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos, rol que interpretó con ayuda de la tecnología de motion-capture años antes de que se volviera normal. Ahora, habla sobre lo que imagina para el futuro de estas técnicas de efectos especiales las cuales cree que podrían reemplazar el maquillaje tradicional.

En entrevista con Total Film, el actor Andy Serkis habló sobre cómo cree que se usará en el futuro la tecnología digital de motion-capture para recrear el rostro de figuras históricas, de la misma forma en la que se usan prótesis de maquillaje. Esto ya que el nivel de detalle que permite mantener del rostro del actor es tan preciso que es posible que en unos años veamos que esto suceda con personajes muy reconocidos:

En términos de actuación, el método de captura facial está evolucionando todo el tiempo y los detalles, los matices, al final lo que es la raíz de una interpretación que obtienes del actor y su traducción de eso al resultado final es cada vez más cercana. Uno lo puede ver, por ejemplo, en las películas de los Simios. Y todavía más atrás cuando hicimos El Hobbit muchos años después, Gollum en El Hobbit está en otro nivel de captura facial. Me han criticado por decir que es como maquillaje digital, pero se está convirtiendo en eso. Creo que será posible que interpretes a alguien de la historia con fotogrametría y tener un rostro real de Abraham Lincoln en lugar de uno hecho a mano.

Ahora sí que ahí está el detalle. No es una novedad que a muchos actores les parece intimidante trabajar con prótesis, justamente porque puede resultar como un distractor o difícil a la hora de tratar de expresarse con el rostro. Estos podrían ser dos problemas que los efectos digitales y la captura facial solucionan. Aunque se ha usado primordialmente para criaturas no humanas, como el propio Gollum o Smaug, o en la nueva trilogía del Planeta de los Simios, no sería extraño que próximamente sucediera con figuras históricas.

Esta no es la primera vez que Serkis habla de estas posibilidades, el actor en 2019 había comentado algo muy similar y explicado que gracias a esta tecnología sería posible evitar que los actores fuera encasillado o, más importante, daría oportunidad a que actores de color pudieran rendir sus versiones de personajes blancos. Aunque en esa ocasión, en el IBC Show de Amsterdam (vía IndieWire) reconoció que habría que reflexionar si esto es ético.

Esa pregunta no es menor. Una preocupación actual de quienes se dedican a la tecnología de efectos visuales hechos por computadora es qué clase de uso se les puede dar. En nuestra era en la que la información, o las mentiras, se usan como arma política hay que pensar en si queremos facilitar la posibilidad de que alguien se “disfrace” de otra persona para dar un mensaje que luego podría volverse viral. Por ejemplo, en el caso de políticos durante elecciones.

Incluso en el mero ámbito del entretenimiento, frente a la recreación de actores con CGI ha habido una respuesta negativa. Esto ya que no parece ético retomar la imagen de actores fallecidos, ni mucho menos asumir que una computadora o alguien más pueda ofrecer el mismo trabajo que uno de ellos. ¿Qué nos depara el futuro? Sólo queda más que esperar a ver qué otras cosas se le ocurre a Hollywood con esta tecnología en manos.

