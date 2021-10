El Juego del Calamar: conoce el evento que inspiró la serie

El juego del calamar - 100% rápidamente se convirtió en el mayor éxito de Netflix. Además de ser la serie más vista de la plataforma, también cuenta con una excelente calificación de la crítica y el público no puede dejar de hablar de ella. Aunque en principio sólo se trataba de una temporada, la fama internacional podría presionar a Dong-hyuk Hwang, creador y director, para continuar la historia. El show cuenta con muchos aspectos dignos de análisis, desde las referencias y las pistas sobre el destino de los personajes, hasta la inspiración que tomó de mangas como Battle Royale, Gambling Apocalypse: Kaiji y Liar Game.

A estas alturas ya todos saben lo mucho que le costó a Dong-hyuk lograr desarrollar la serie. Por más de una década, el creador se dedicó a buscar alguna productora que estuviera interesada en el proyecto que escribió originalmente en 2008, pero las cosas no parecían marchar muy bien. Por suerte, Netflix estaba interesado en expandir sus horizontes con creaciones internacionales que pudieran apelar a un público distinto y que también convencieran a los suscriptores tradicionales.

Aunque El Juego del Calamar es una historia de ficción también es una muestra de la cultura e historia de Corea del Sur. El juego infantil que da nombre a la serie era uno muy popular en ese país durante los años ochenta, y el show terminó por revivir su fama. Pero más allá de eso están los hechos mismos que llevaron al director a escribir la historia en primer lugar. Para empezar, Dong-hyuk trabajó en los guiones cuando estaba pasando por una crisis económica muy fuerte que lo hizo plantearse qué tan lejos llegaría para obtener dinero y poder mantener a su familia. Pero también tomó inspiración de la situación económica de Corea del Sur.

En la serie seguimos a Gi-hun, interpretado por Jung-jae Lee, quien está desesperado por su situación actual y que se une al juego con el número 456. El personaje es un apostador que simplemente no puede mantener a su hija porque ningún trabajo puede cubrir sus deudas, pero también se nos explica que alguna vez tuvo un trabajo estable en “Dragon Motors” y la marca que le causó su despido es parte de lo que inició el círculo vicioso en el que se encuentra.

Según Newsdirectory3, el creador se inspiró en la famosa huelga de Ssangyong Motors y en todos los trabajadores que de un momento a otro se quedaron sin una forma de vivir y que después de muchos años no pudieron recuperar su estilo de vida anterior. En 2009 los trabajadores de dicha empresa se fueron a la huelga por los despidos masivos que se dieron como consecuencia de la crisis económica global. Aunque el movimiento no se hizo famoso a nivel internacional, en Corea fue muy significativo porque representaba el temor que se vivía por la economía de ese entonces y porque se dieron fuertes enfrentamientos con la policía. Eventualmente la huelga se disipó, pero las cosas no se resolvieron como tal, pues la mayor parte de la compañía fue adquirida por otra proveniente de la India, lo que provocó todavía más despidos.

Según la misma fuente, el propio director confirmó que el protagonista es una figura que representa a todas esas personas que fueron despedidas de la compañía y la terrible situación en la que terminaron por no encontrar otras fuentes de ingreso. Esto fue algo que los involucrados notaron de inmediato al ver la serie y que de hecho los hizo sentir notados. Lee Chang-geun fue uno de los ex empleados de la compañía que publicó en Facebook su agradecimiento al director por dar a conocer cómo sucedieron las cosas y las consecuencias de la huelga. Aunque no hay números precisos, se cree que una buena cantidad de empleados se quitaron la vida al ser despedidos.

De hecho, Lee escribió que le gustaría contactar con el creador de El Juego del Calamar para hablar a detalle de esa parte de la historia, que en verdad es la más relevante. Ciertamente el juego y las muertes son interesantes y llamativas, pero en el fondo la serie es una crítica dura y directa al capitalismo que tiene de rehén a la sociedad misma con la creación de falsas necesidades que simplemente no pueden llenar; siempre existirá un nuevo modelo de algo, o una nueva aplicación, o unos millones más que se podrían ganar, y al final realmente nadie puede cubrir esa expectativa.

