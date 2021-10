Sin tiempo para morir: Daniel Craig dice que extrañará interpretar a James Bond

Daniel Craig se ha convertido en el Bond favorito de muchos y no podemos negar que se encuentra muy por encima de algunas encarnaciones anteriores, tal vez de todas. El actor de 53 años se despide del personaje con Sin tiempo para morir - 83% y por supuesto que tiene sentimientos encontrados. Durante una nueva entrevista con Entertainment Weekly, Daniel habla sobre su camino como el más reciente 007, declarando que extrañará al personaje y todo lo que ha traído a su vida.

Casino Royale - 29%, estrenada en 2006, fue la primera película de Daniel Craig como James Bond, una pequeña maravilla de la franquicia que inició al actor con el pie derecho. Aunque algunas de las posteriores entregas no resultaron de lo mejor, el 007 de Craig fue bien recibido por el público y se ganó el cariño de todos a pesar de las críticas surgidas cuando fue anunciado por Barbara Broccoli, la productora ejecutiva, hace más de quince años. Daniel confiesa que este personaje es lo más importante de su carrera y que lo echará de menos:

Lo extrañaré todo, creo. Extrañaré la colaboración. Quiero decir, con suerte seguiré trabajando y tendré muchos otros trabajos encantadores, pero es un aire muy, muy, muy raro. Aparte de las películas de Marvel, no hay películas tan grandes como esta. He tenido el privilegio de participar en ella. Estaba allí antes que yo, y estará allí después de mí. Pero tuve la oportunidad de ser parte de todo esto, y si no puedes conseguirlo para una película de Bond como actor, ¿para qué puedes hacerlo? Entonces, sí, lo extrañaré mucho.

Sin tiempo para morir coloca a James Bond en un tiempo donde ha dejado atrás el servicio secreto, retirándose para vivir junto a Madeleine. Pero el pasado toca su puerta una vez más y los peligros se desatan; Felix Leiter vuelve con una nueva misión para el espía, descubriendo un plan que pone en riesgo a la población mundial y que está secretamente ligado con Madeleine. La aventura final de este 007 destaca por su dramatismo y amarga pero sólida conclusión, transformándose en una digna película del héroe.

Entertainment Weekly también cuestionó a Bond sobre la vez en que señaló a 007 Spectre - 65% como su última película, preguntándole que le hizo cambiar de parecer.

Terminé esa película con una pierna rota. No me quejo por eso; así es como fue. Tuve que cuestionarme: ¿era físicamente capaz de hacer [otra], o quería físicamente hacer otra? Porque esa llamada telefónica a mi esposa [Rachel Weisz] diciendo 'me rompí la pierna' no fue agradable. Pero tuve un descanso. Fueron cinco años y tuvimos una idea, una idea que yo había tenido en Casino Royale. Hablé con Barbara al respecto y ella dijo: 'Sí, adelante'. Expandimos esa idea, y eso se convirtió en la trama o al menos se convirtió en lo que pretendíamos, y estoy muy, muy, muy feliz de haberlo hecho.

No Time to Die tampoco estuvo exenta de accidentes, pues recordemos que en mayo de 2019 se reportó una lesión en el set de la película; Daniel Craig resbaló al grabar una escena, lastimándose el tobillo y terminando en el hospital durante un tiempo, pero eso no fue impedimento para terminar con la misión final del 007. La película sufrió retrasos debido a la pandemia de coronavirus pero llegó hace unos días a cartelera para impresionar a los fans con una conclusión sorprendente. ¿Cuándo se anunciará al próximo James Bond? Broccoli ya dijo para Today que por el momento no tienen a alguien en mente pero que el proceso comenzará en algún punto de 2022.

