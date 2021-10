Warner admite que Zack Snyder’s Justice League es un "fenómeno global" y #RestoreTheSnyderVerse se vuelve tendencia

Cuando La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% llegó a HBO Max se reportó que en ciertos países hubo fallas en el servicio de streaming por la demanda tan alta de la película, y en países donde sólo estaba disponible para rentarse estuvo en los primeros lugares. Todo lo anterior apuntaba a que estábamos ante un gran éxito de audiencia, pero a lo largo de los meses no tuvimos datos oficiales, lo cual pareció muy sospechoso a los fans.

Hoy, a través de un video de lanzamiento de HBO Max Europa, la presidenta de WarnerMedia Europa, Priya Dogra, llamó a La Liga de la Justicia de Zack Snyder un “fenómeno global”, y después de tantos meses en los que la compañía guardó silencio sobre el tema, los fanáticos lo han interpretado como un reconocimiento que se le había negado a la cinta, y poco después en Twitter se volvió tendencia el hashtag #RestoreTheSnyderVerse.

La campaña de fans que presionó a Warner Bros. para que lanzara La Liga de la Justicia de Zack Snyder (y que surgió muy poco después del estreno de Liga de la Justicia en 2017), tenía como hashtag #ReleaseTheSnyderCut (Liberen el corte de Snyder). Tras haber visto la épica película de cuatro horas, los fanáticos quieren más de este universo, y ahora su hashtag es #RestoreTheSnyderVerse (restauren el universo de Snyder).

Según reportes de Samba TV, La Liga de la Justicia de Zack Snyder no pudo superar en audiencia los números de Mujer Maravilla 1984 - 76%, y habría sido superada por Godzilla vs. Kong - 85% y Mortal Kombat - 74% por un amplio margen. No obstante, esas cintas no son llamadas un "fenómeno global", ya que que por mucho éxito que hayan tenido, no generaron la gran cantidad de conversaciones de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero si lo anterior le pareciera poco a alguien, aparecieron reportes hace unas semanas del enorme éxito de ventas de la película en formato Blu-ray.

La única declaración sobre el futuro del SnyderVerse fue dada por la CEO de Warner Bros., Ann Sarnoff, poco después del estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y en esa ocasión negó que veríamos más de ese universo cinematográfico. También se negó que veríamos algún día el corte de Escuadrón Suicida - 25% de David Ayer, el cual también fue alterado demasiado antes de llegar a los cines.

Aunque ya hay planes para hacer tendencia el hashtag de forma masiva el 16 de octubre, la emoción no pudo contenerse y las redes sociales están llenas de publicaciones celebrando las palabras de Priya Dogra. A continuación les dejamos algunos de los tuits que han vuelto tendencia al hashtag #RestoreTheSnyderVerse:

No sabemos cómo terminará esta historia, pero lo que sí podemos prever, es que los seguidores de Snyder continuarán pidiendo en los años por venir, que el director pueda terminar las películas de DC Comics que tenía planeadas, las cuales prometían ser una aventura épica como pocas, donde tendríamos un futuro apocalíptico y un grupo de superhéroes tratando de revertirlo.

Uno de los grandes problemas para el SnyderVerse es que el director se encuentra trabajando con Netflix en varios proyectos, pero si los fans tuvieron paciencia y esperaron más de tres años para ver el corte de Snyder de Liga de la Justicia - 41%, tal vez vuelvan a tener paciencia para ver los estrenos de La Liga de la Justicia 2 y La Liga de la Justicia 3.

