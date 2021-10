RUMOR: Doctor Strange 2 podría incluir un cameo del Profesor X

Aunque hay mucha emoción por el capítulo final de What If...? - 84% y el próximo estreno de Eternals, el proyecto del UCM que realmente está acaparando la atención es Spider-Man: Sin Camino A Casa porque por fin veremos en la pantalla grande la idea de los multiversos. Además de las apariciones de viejos villanos, y posiblemente de Tobey Maguire y Andrew Garfield, la cinta contará con la presencia de Doctor Strange, cuya secuela ya se percibe muy ambiciosa. La magia de Strange es indispensable en la nueva fase de Marvel y es por eso que este héroe puede ser la vía perfecta para traer nueva s personajes...como los esperados mutantes.

Sigue leyendo: James McAvoy admite que X-Men: Apocalipsis y X-Men: Dark Phoenix fueron malas

Mucho antes de que Disney comprara Fox, los fanáticos esperaban ver de alguna manera a los X-Men formando parte del UCM. Así como pasó con Sony y Spider-Man (Tom Holland) se habló de posibles negociaciones para unir de manera definitiva al universo Marvel. Sin embargo, los mutantes ya contaban con una franquicia exitosa y la compañía no quería compartir esos millones. Aunque X-Men: Días del Futuro Pasado - 91% fue muy bien recibida por la crítica y los fanáticos, X-Men: Apocalipsis - 48% y X-Men: Dark Phoenix - 29% fueron un gran desastre, en parte por no aprovechar a los fantásticos villanos y en parte por repetir los mismos errores de X-Men: La Batalla Final - 58%.

Cuando la dichosa compra por fin finalizó, todos esperaban ver a los mutantes de un día para otro. En su momento, Kevin Feige aseguró que tomaría tiempo porque debían presentarlos d la mejor manera, y desde entonces los seguidores ven pistas de los mutantes en todas partes. ¿Cuándo llegarán al UCM? Un pequeño avance fue la confirmación, por parte del actor, de que en Black Widow - 87% el personaje de Ursa Major sí era un mutante, pero esto está lejos de cumplir las expectativas.

Ahora nueva información indica que los mutantes podrían llegar de la mano del famoso hechicero en la secuela de Doctor Strange. En Twitter se compartieron imágenes que supuestamente corresponden a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La sorpresa es tripartita. Por un lado Strange parece ser un prisionero, por el otro vemos que los que lo escoltan son robots parecidos a Ultron, y finalmente se muestra a Charles Xavier recibiendo al prisionero y a su lado está una figura a la que no le vemos el rostro, pero que parece ser Baron Mordo, interpretado en la cinta original por Chiwetel Ejiofor.

Por supuesto, es imposible confirmar la autenticidad de esta imagen, pero es tan específica que no parece salida de la imaginación de un fan.

Mistureba em?



Vazou uma imagem de Doutor Estranho 2, nela, podemos ver dois Ultron bots que capturaram Stephen Strange e o trouxeram para o professor Xavier do Patrick Stewart, que está ao lado do Barão Mordo#DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness #DoctorStrange #Marvel #Disney pic.twitter.com/Vv06mMCHF3 — Mundo Geek #DCFandome (@MundoGeekOF1) October 5, 2021

También te puede interesar: Guionista de What If…? justifica el peor agujero de trama del capítulo de Ultrón

Esta no es, por cierto, la primera vez que se relaciona a los mutantes con Doctor Strange. Hace meses se habló de otra supuesta filtración donde se revelaban los planes de incluir a los X-Men. Según Daniel Richtman (vía cbr.com), Wanda (Elizabeth Olsen) lucharía contra un mutante. En este punto algunos podrían preguntarse por qué los mutantes se presentarían como enemigos. La respuesta está en los multiversos. Más que versiones malvadas de los X-Men, lo que podría pasar es que Doctor Strange y Wanda terminen viajando a otro universo donde los mutantes los perciban como una amenza.

Después de todo, no hay que olvidar que en los cómics Wanda es responsable de desaparecer a buena parte de los mutantes. Aunque en el UCM no se presentó a este personaje de esa manera, porque la palabra mutante sólo podía ser usada por Fox, Wanda todavía puede servir como conexión. En la serie de WandaVision - 95% se nos reveló que los gemelos sobrevivieron a los experimentos, mientras que otros morían rápidamente. Los fanáticos han especulado qu la razón podría ser el famoso gen mutante que estaba dormido hasta ese punto.

En estos momentos todavía no se confirma al villano de Doctor Strange 2, pero ahora que sabemos que las acciones del héroe en la tercera entrega de Spider-Man provocarán un gran cambio en el universo es evidente que su secuela será tan importante como en su momento lo fue Civil War. La siguiente fase del Marvel podría ser un gran éxito o un terrible suceso. Con Wanda ya se nos presentó el verdadero alcance de la magia y con Loki - 96% llegaron los multiversos y la figura de Kang, y aunque todo suena muy bien es indispensable mantener el control y la emoción para una próxima fase.

No te vayas sin leer: Sam Raimi se sentía incapaz de filmar una película de superhéroes tras El Hombre Araña 3