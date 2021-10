Guionista de What If…? justifica el peor agujero de trama del capítulo de Ultrón

La nueva serie animada de Marvel, What If...? - 84% ha dado a los fans grandes emociones, sobre todo en los episodios donde vemos a los héroes al borde de la destrucción, pues en el Universo Cinematográfico de Marvel pocas veces los habíamos visto en esa situación, salvo en Avengers: Infinity War - 79%. Con el capítulo más reciente, sobre un universo donde Ultrón obtiene las Gemas del Infinito y se prepara para atacar otros universos, los fanáticos están muy agradecidos por la batalla épica que se viene, aunque también están intrigados por ciertos errores que la serie ha tenido.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Ya comentamos antes acerca de un presunto agujero de trama sobre cómo obtuvo Thanos la Gema del Alma sin sacrificar a Gamora, pero hay otro que ha perturbado más al público, se trata de cómo es que Ultrón puede viajar entre los universos y usar las Gemas del Infinito, cuando en los cómics y, hasta donde sabemos por la serie Loki - 96%, estas sólo funcionan en su propio universo, y al salir de éste ya no funcionan.

En el episodio más reciente de What If...? vimos a Ultrón viajando por el multiverso sin perder el poder de las Gemas. ¿Tiene sentido o en Marvel Studios están ignorando (otra vez) las reglas del juego que ellos mismos crearon? De acuerdo con la guionista A.C. Bradley , ella y su equipo sí "hicieron la tarea" y no pusieron a Ultrón viajando por los universos sin pensarlo. Su explicación es la siguiente:

¡Feliz lunes! Solo un recordatorio de que Ultrón está usando las Gemas del Infinito para darse poder a sí mismo (siendo del mismo universo). También es legítimo que está atravesando multiversos convirtiéndolos en una sopa de universo desordenada. #Whatif #WhatifMarvel #HicimosNuestraTarea # TodosUstedesSonIncreíbles

Happy Monday! Just a reminder that Ultron is using the Infinity Stones to power himself (same universe being). Also he's legit punching across multiverses turning them into one messy universe soup. #Whatif #WhatifMarvel #WeDidOurHW #YouAreAllAmazing ♥️ — A.C. Bradley (@TheAshBradley) October 4, 2021

Con la llegada de series animadas canónicas como What If...?, el Universo Cinematográfico de Marvel tiene la oportunidad de expandirse y ofrecer un tipo de entretenimiento diverso, pero es necesario que exista coherencia entre sus producciones. Es bien conocido que entre las películas existen algunas contradicciones y errores, nada fuera de lo normal en una franquicia tan grande, pero con What If...? tener tanta libertad creativa podría jugar en contra de los creativos.

La “explicación” de A.C. Bradley más bien parece un intento por distraer la atención del poco cuidado que se ha tenido. Muchos fans no se harán preguntas ni buscarán agujeros de trama, sólo intentarán disfrutar de lo nuevo que ofrece Marvel. No obstante, aquellos fans más apasionados sí se toman muy en serio la franquicia y están atentos a cualquier detalle.

Dejando a un lado esos tropiezos, y si nos ponemos en el lugar de los fans que no dan mucha importancia a los errores, What If...? ha logrado lo que no pudo Avengers: Era de Ultrón - 75%, ofrecernos una adaptación del villano que fuera realmente amenazante y aterradora. La película de 2015 dirigida por Joss Whedon (Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) dejó mucho qué desear y sobre todo falló en dar un Ultron que hiciera justicia a los cómics

What If...? es la primera serie de Marvel que aborda el multiverso, pues en Loki sólo vimos su surgimiento. Las próximas películas donde se explorará el multiverso son Spider-Man: Sin Camino A Casa y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De la primera ya sabemos que estarán de regreso personajes de las sagas de El Hombre Araña y El Sorprendente Hombre Araña, como el Doctor Octopus interpretado por Alfred Molina (El Hombre Araña 2 - 93%, Frida - 76%, Hermosa Venganza - 90%), el Duende Verde interpretado por Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%) y el Electro de Jamie Foxx (Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado - 86%, Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%).