Warner habría autorizado secuela para The Batman

Poco a poco se va reduciendo el camino hasta el lanzamiento de The Batman , una de las películas más esperadas de 2022. Robert Pattinson se convertirá en la siguiente encarnación de Bruce Wayne y los fans están esperándolo con emoción. Aunque la secuela no ha sido confirmada, un nuevo rumor aparece en Internet y sostiene que Warner Bros. ya autorizó el proyecto y que las cosas marchan hacia adelante. En los siguiente párrafos comentamos todos los detalles.

Hace un par de años, cuando se anunció un nuevo proyecto de Batman en Warner, los fans reaccionaron horrorizados. Se preguntaron qué pasaría con la versión de Ben Affleck, con su estancia en la Liga de la Justicia. El tiempo pasó, se anunció a Robert Pattinson y el interés por su versión aumentó; mientras tanto, la historia del Batffleck perdió un poco de impulso en redes pero todavía cuenta con una leal base de fans que están al pendientes de su paso en el DCEU.

Ahora la sensación es el Battinson y nadie lo puede negar. Desde que Warner estrenó aquel impresionante teaser tráiler en DC FanDome el año pasado, el público espera con altas expectativas la película. En medio de la vorágine, Daniel Richtman informa a través de su perfil en Patreon (vía We Got This Covered) que Warner ya está preparando la secuela. Recordemos que Daniel es un popular influencer de Twitter que se encarga de compartir secretos profundos de la industria del entretenimiento, y casi siempre tiene la razón.

Lo más probable es que Robert Pattinson ya haya firmado un acuerdo con Warner para grabar más de una película como Batman, después de todo, el actor es joven y podría tener un muy brillante saga como superhéroe. La hipotética secuela podría no pasar en caso de que The Batman sea un fracaso en taquilla o reciba muy malas críticas por parte de la prensa y los fans, pero eso suena como algo imposible en estos momentos.

El primer teaser tráiler de The Batman lanzado el año pasado nos presenta una versión relativamente juvenil del personaje, un Bruce Wayne que apenas se ha iniciado en su carrera como protector de Ciudad Gótica. El avance nos presenta a notables personajes como el Comisionado Gordon, Gatúbela o El Acertijo. Por su parte, el heredero Wayne se percibe como un hombre solitario que guarda secretos muchos más oscuros de los convencionales; los últimos minutos del material nos hacen pensar que hay algo más rondando en su cabeza y que será muy interesante descubrirlo.

Los fans de Batman saben que el lore es muy amplio, casi inconmensurable en pantalla grande. Los enemigos y aliados del superhéroe son muchos, cantidad suficiente para una saga de película basta, a la altura del MCU. El Caballero de la Noche es uno de los superhéroes más queridos de la cultura pop, y por supuesto que estarán esperando una adaptación de calidad junto a Robert Pattinson y Matt Reeves, el director de la película.

El próximo 16 de octubre se llevará a cabo la DC FanDome, un evento dedicado a los fans de la marca que incluirá la presentación de numerosos artistas, entre ellos Robert Pattinson. Durante algún punto de la celebración se tiene contemplada la entrega de un nuevo avance para The Batman, algo que el público recibirá de buena gana y seguramente se convertirá en tendencia.

De acuerdo con Warner, The Batman se estrenará de manera exclusiva en cines el 4 de marzo de 2022. ¿Tendrá el potencial suficiente como para convertirse en una de las películas más taquilleras del año?, ¿tal vez digna de la temporada de premios?

