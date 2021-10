Pandora Papers: Elton John y Shakira podrían ser investigadas por evasión de impuestos

Que los ricos y famosos hagan todo lo posible por mantenerse ricos y famosos no es una novedad. Año tras año vemos noticias sobre cómo estas personalidades invierten en negocios, inician empresas, generan millones a través de alguna asociación y, por supuesto, cómo evaden impuestos. Hace un par de años se estrenó en Netflix una cinta llamada The Laundromat - 50% protagonizada por Meryl Streep y dirigida por Steven Soderbergh, donde se explicaba cómo se dio la investigación de los famosos Panama Papers, documentos legales que detallaban, entre muchas otras cosas, los movimientos de dinero que se daban en los paraísos fiscales que permiten evadir impuestos.

Sigue leyendo: Clásicos del cine nacional adquiridos por Slim a través de evasores del fisco

Dicha investigación filtraba documentos que se generaron desde finales de los setenta y los procesos legales para atrapar a los culpables siguen en pie. Hace un par de días se dio a conocer una nueva filtración, esta vez llamada Pandora Papers, donde se exponen nombres de famosos y sus procesos para evadir impuestos e invertir desde paraísos fiscales. Según The Hollywood Reporter estos documentos podrían tener repercusiones importantes dentro de la industria musical, dentro del gobierno y hasta dentro de la realeza.

Shakira, Elton John, Ringo Starr y Julio Iglesias son algunos de los músicos que aparecen en estas filtraciones y esto ya puso a trabajar a sus abogados. Hay que recordar que no hace mucho se inició una investigación contra Shakira por no pagar impuestos en España, a lo que la cantante aclaró que no había cometido un crimen y que si existía algún fallo era un error o una confusión. La corte falló a favor de Shakira, pero esta nueva información la vuelve a poner en la mira. Su abogado mandó un comunicado aclarando que ella no ha ocultado información y que ha declarado de manera formal y legal todas las compañías que tiene en las Bahamas. Claudia Schiffer, famosa supermodelo que también aparece en estos papeles, declaró algo similar, además de asegurar que paga los impuestos en su país de residencia.

Es seguro que en los próximos días tendremos más comunicados de este estilo para defender a estos famosos. También es posible que otros nombres se den a conocer, pues son muchísimos documentos que apenas están viendo la luz. Aunque los nombres de estas personalidades llamen mucho la atención, los Pandora Papers incluyen a políticos de todo el mundo y multimillonarios que nada tienen que ver con la industria musical o del cine.

También te puede interesar: Acusan a Warner por su mala respuesta ante la investigación de Liga de la Justicia

Tony Blair y su esposa aparecen también en estos documentos donde se revela que evitaron pagar más de US$423 mil en impuestos luego de comprar una casa cuyo valor original era de US$8.74 millones. El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, quien es considerado el segundo hombre más rico de ese país; y Abdalá II, rey de Jordania, también aparecen en las filtraciones con cuentas y movimientos de inversión en estos paraísos fiscales. Incluso se han nombrado ex presidentes y presidentes latinoamericanos. Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader , presidente de República Dominicana son sólo algunos de los gobernantes que se dieron a conocer en esta investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

¿Cómo funcionan estos dichosos paraísos fiscales? Los ricos crean empresas offshore en lugares como las Islas Vírgenes Británicas o Bahamas para destinar buena parte de sus ingresos y mantenerlos en movimiento sin necesidad de declararlos en el país donde deban pagar impuestos. Por ejemplo, en el caso de Shakira se crearon tres empresas a su nombre poco después de que le levantaran cargos por evasión de impuestos en España, y de esta forma pudo “desaparecer” esos millones que no declaró. De igual forma, Elton John cuenta con más de 12 empresas, todas “dirigidas” por su esposo David Furnish.

Con más de 10 millones de documentos es claro que esta investigación tomará su tiempo y muchos más nombres saldrán a la luz. Por ahora, con esta primera ola de información las autoridades fiscales del Reino Unido y Australia ya confirmaron que están abriendo su propia investigación para descubrir si se rompió la ley y si se puede proceder legalmente contra estas personas.

No te vayas sin leer: Cancela Almodóvar actos de promoción de Julieta por Panama Papers