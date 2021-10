Jeff Bezos es criticado por celebrar el éxito de El Juego del Calamar

El juego del calamar - 100% es la sensación de Netflix y todavía no ha perdido su popularidad. La empresa número del entretenimiento vía streaming hizo un trato de genio con sus artistas de Corea del Sur, dando forma a una serie que se ha posicionado como lo más visto de la plataforma en todo el mundo, incluso a la par de éxito monumentales como La Casa de Papel - 64% y Sex Education - 100%. Jeff Bezos comparte su admiración por el reciente trabajo de Netflix pero los usuarios de las redes sociales critican sus palabras.

El impacto que ha tenido El Juego del Calamar sobre el mundo de la Internet es realmente notable. Además de los números de locura alcanzado por la serie en el tema de reproducciones, las redes se han llenado de memes y conversaciones sobre el tema, incluso en videojuego como Roblox se ha observado el desarrollo de dinámicas y actividades similares a los observados en la serie, aquellas enfocadas en la eliminación de los participantes.

Los triunfos de la producción surcoreana han llegado hasta oídos de Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, quien a través de su perfil en Twitter alaba el trabajo de Ted Sarandos y Reed Hastings, quienes con su visión dieron sentido al éxito de El Juego del Calamar; por supuesto que el empresario declara su entusiasmo por ver la serie. Aquí su post original:

Reed Hastings y Ted Sarandos y el equipo de Netflix lo hacen bien con mucha frecuencia. Su estrategia de internacionalización no es fácil y la están haciendo funcionar. Impresionante e inspiradora. (Y no puedo esperar a ver la serie).

Pero en la vida Jeff Bezos es a menudo observado como un villano, un hombre que mediante el capitalismo se encarga de absorber todos los recursos posibles, pagando a sus empleados las cantidades más bajas posibles; no por nada existen múltiples escándalos respecto a la explotación laboral entre los trabajadores de Amazon. Por otro lado, también es defendido y celebrado como alguien que con esfuerzo se ha convertido en una de las personas más influyentes y acaudaladas del planeta.

Para muchos, las palabras de Jeff Bezos respecto a su entusiasmo por El Juego del Calamar resultan irónicas teniendo en cuenta que la serie es una crítica al capitalismo, un sistema que se encarga de abrir y alargar las brechas entre clases sociales, dejando a la mayoría en la pobreza. Por supuesto que los comentarios no se ha hecho esperar:

Algo viene.

Jeff Bezos sería absolutamente un VIP de El Juego del Calamar.

Bueno. Entonces, la segunda persona más rica del mundo verá Squid Game. Espero que no piense algo como: ‘Vaya, este juego es interesante, hagámoslo una adaptación a la vida real.’

Siento que Jeff Bezos tiene su Juego del Calamar. Es un villano de la vida real, creo que es posible.

Todos estos chicos financian juntos un Juego del Calamar.

Pero ¿no lo viste ya en vivo, como VIP del Squid Game?

Amazon no puede comprar Netflix… oren conmigo, amigos.

