James Gunn presentará nuevo personaje en su especial navideño de Guardianes de la Galaxia

Han pasado muchas cosas desde la última vez que vimos a los Guardianes de la Galaxia en pantalla grande pero muy pronto regresarán con nuevas aventuras para los fans del MCU. A través de sus redes sociales, James Gunn confirmó la producción de un especial navideño para sus héroes, asegurando que el material introducirá a un personaje completamente nuevo para la franquicia; una vez más consigue atraer la atención del público. ¿Será alguien inventado o sacado de los cómics? En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Guardianes de la Galaxia - 91% fue una película que no llamó al público en un inicio, sin embargo, una vez llegado el estreno fue imposible no caer en el encanto de los personajes. Esta producción se convirtió en un triunfo para Marvel Studios y James Gunn aseguró buen empleo junto a Kevin Feige; la segunda parte se hizo y también resultó en un éxito, por lo que los guardianes han pasado a ser engranajes fundamentales de toda la saga. Y todavía tendremos mucho más de ellos.

Aunque The Walt Disney Company despidió a James Gunn durante el verano de 2018 por un escándalo en redes sociales, no pasó mucho tiempo para que la empresa y el director volvieran a unir fuerzas. Sólo Gunn es visto como la mente detrás de los guardianes y los fans no estaban dispuestos a aceptar a alguien más para dirigir la tercera parte. Kevin Feige no tuvo otra alternativa y trajo de regreso a James, quien ya tiene listo su guión para Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y además sorprenderá a los fans con un especial navideño para finales de 2022. Aquí sus palabras en Twitter:

In my incredibly subjective & admittedly often odd opinion, we'll be introducing one of the greatest MCU characters of all time. #GotGHolidaySpecial https://t.co/CipO64ZpoC pic.twitter.com/qnVkVr7w10