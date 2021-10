Marvel tiene 31 proyectos en desarrollo

Si creían que ya habíamos visto muchos superhéroes, no saben lo que nos espera con Marvel. Una de las ejecutivas más importantes del estudio ha confirmado que tienen 31 títulos en desarrollo para los siguientes años. Esto incluye ambos sus proyectos para cine, que continuarán con la Fase 4 y más allá, y las producciones originales que llegarán en formato televisivo a Disney Plus.

No te pierdas: Scarlett Johansson y Disney llegan a un acuerdo sobre Black Widow y se reconcilian

En entrevista con el medio argentino 221 Radio, Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel Studios, reveló que “tenemos 31 proyectos andando y las historias que contamos tienen que ver con el desarrollo humano”. Esta cifra es una que excede los títulos que ya se han confirmado oficialmente, lo que quiere decir que pronto tendremos más noticias de muchos otros shows y películas que Kevin Feige y compañía nos tienen preparadas.

De momento, las más próximas a estreno son Eternals, Hawkeye y Spider-Man: Sin Camino A Casa. No obstante, ya se habían anunciado Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Guardians of the Galaxy 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Fantastic Four, Blade, Secret Invasion, Armor Wars, Ironheart y un especial navideño. Si cuentan con cuidado, verán que estos son apenas dieciséis, la mitad del total según Alonso.

¿Cuáles podrían ser la otra mitad? Bueno, pues se han esparcido rumores de un especial de Halloween basado en Werewolf by night, también se sabe que hay un show de Echo en camino, que será un spin-off de Hawkeye, y que habrá una segunda temporada de Loki - 96%. Todo esto forma parte del plan para televisión que no se ha anunciado oficialmente. Un proyecto que los fans asumen es también Young Avengers, pero esto no es más que especulación.

Del lado de las películas, el éxito de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% podría tener ya en camino una segunda parte en las más tempranas etapas de desarrollo. De forma similar, se sabe que hay planes para una cuarta entrega de Capitán América, y lo más probable es que podamos contar entre esos tantos proyectos a Avengers 5, aunque el propio Feige ha dicho que no estamos ni cerca de empezar a ver a los héroes reunirse una vez más.

Te recomendamos: What If…?: Descubren un gran agujero de trama en el capítulo de Ultrón

Esto deja cerca de una decena de películas y series que ya están en desarrollo de los que ni siquiera hemos escuchado. Lo que deja en claro que, incluso pese a las filtraciones de medios especializados, Marvel ha sabido mantener bien escondidas algunas de las sorpresas que tiene en camino. Y ya se ha confirmado que el estudio tendrá mucho que revelar el próximo 12 de noviembre en el Disney Plus Day.

Así que ya lo saben, marquen esa fecha para anuncios por venir. Hasta entonces, esperen Eternals el próximo 5 de noviembre, a finales de ese mismo mes esperen Hawkeye en la plataforma de streaming y recuerden que Marvel va a cerrar el año en alto con la esperada Spider-Man: SIn camino a casa el 17 de diciembre. Pero todo esto apenas comienza porque hay muchos otros show y filmes en camino.

Continúa leyendo: Eternals: Su tiempo de ejecución estaría por encima de Avengers: Infinity War