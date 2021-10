Fans recuerdan que hoy hubiera estrenado The Batman y lamentan el retraso de la película

The Batman es una de las cintas más interesantes en la agenda de DC. Alejándose totalmente del Snyderverse, esta nueva versión, con Robert Pattinson como protagonista, buscará acercarse a los orígenes más oscuros del encapuchado, donde se desempeñaba más como un detective y vigilante que como un héroe clásico. Al igual que sucedió con Christian Bale y Ben Affleck, la decisión de poner al actor de El Faro - 96% al frente de este proyecto no fue bien recibida; sin embargo, el primer avance sorprendió a todos, pues parece que genuinamente veremos algo totalmente novedoso y mucho más maduro y violento.

Sigue leyendo: The Batman: Robert Pattinson adelanta sorpresas de su personaje y Catwoman en la DC FanDome

Con altas expectativas y muchas dudas, The Batman deberá convencer a un público muy exigente, y parte del problema es el retraso que sufrió por la pandemia mundial. La película debía estrenarse el 1 de octubre de 2021, pero la filmación no terminó en las fechas establecidas porque todas las producciones tuvieron que cerrar durante la cuarentena, y luego porque Pattinson dio positivo a COVID. Esto sólo provocó que los fanáticos se pusieran más alertas con cualquier pequeño detalle que fuera revelado, y desde entonces ciertos aspectos de la cinta ya están dividiendo opiniones.

Más allá del actor, Zoë Kravitz es otro de los puntos de los que más se quejan, pues muchos no la ven como Catwoman, en especial una que se alejará totalmente de la figura sexual que ha sido presentada en ocasiones anteriores. Por supuesto, tampoco se olvida que este proyecto originalmente era una idea de Ben Affleck, quien escribió el primer borrador y hasta estaba decidido a dirigir. Finalmente, el actor terminó por dejar atrás al personaje y muchos no perdonan que no se le diera una nueva oportunidad de demostrar sus capacidades como Batman.

En algún punto del 2022 llegará The Batman a cines del mundo. La fecha de estreno todavía podría cambiar, pero los más recientes resultados en taquilla demuestran que el público ya está dispuesto a salir de casa para disfrutar de la experiencia en las salas. Mientras se siguen generando expectativas y nuevos miedos sobre la película, los fans aprovecharon la fecha para recordar que hoy debía ser el estreno.

También te puede interesar: The Batman: Zoe Kravitz dice que para interpretar a Catwoman evitó fetiches y estereotipos



Los fanáticos acudieron a Twitter para expresar su angustia, su tristeza y sus burlas sobre el retraso de The Batman:

Si todos ustedes alguna vez están sufriendo, recuerden que The Batman debía estrenarse hoy.

If y’all are ever in pain, remember that The Batman was supposed to drop today. — younis (@younityyy) October 1, 2021

Se supone que Batman debía llegar hoy.

The Batman was meant to come out toda- pic.twitter.com/p8wHsSn5Ro — Keeper🦇 - No Time To Die (@VENGEANCE_1406) October 1, 2021

No necesitaba ese doloroso recordatorio de que Batman debía estrenarse hoy.

Didn’t need that painful reminder that the Batman was suppose to be released today pic.twitter.com/hGAPYYjTiJ — sabrina 🦇 (@nightwaynes) October 1, 2021

Todo es juego y diversión hasta que recuerdo que Batman debía estrenarse hoy. Octubre debía ser para BatCat

all fun and games until I remember the batman was meant to release today october was supposed to be for batcat — nina dick grayson haver (@B6TGIRLS) October 1, 2021

Mientras que otros hablaron sobre sus impresiones después de “verla” en cines, burlándose incluso de la reciente controversia sobre Batman dando sexo oral a Catwoman

¡Acabo de ver The Batman! Está bastante bien, definitivamente mejor de lo que esperaba. Sin embargo, la escena de sexo de una hora entre Robert Pattinson y Zoë Kravitz encima del batimóvil excedió su bienvenida un poco. 8/10 Batman sí hace eso.

Just saw The Batman!



It was pretty good, definitely better than I was expecting.



The hour long sex scene between Robert Pattinson and Zoe Kravitz on top of the batmobile overstayed it's welcome a bit, though.



8/10 Batman does in fact go down pic.twitter.com/NPrlKIVUtX — Nora 'Symbiote Simp' VA (@Nora_Synth) October 1, 2021

¡Acabo de ver The Batman y es todo lo que esperaba que fuera! Pattinson realmente encarna a Batman, y más importante todavía, nos entrega un convincente Bruce Wayne. Zoë Kravitz ES Catwoman y el resto del elenco fue nada menos que fenomenal. La referencia a Mad Hatter al final fue ¡WOW! 10/10

Just saw The Batman and it was everything I expected it to be!



Pattinson really embodied Batman, and even more so, delivered a compelling Bruce Wayne.



Zoë Kravitz IS Catwoman and the rest of the cast were nothing short of phenomenal.



Mad Hatter tease at the end was WOW!



10/10 pic.twitter.com/LRe3BT7dKs — 𝕯iana.  (@HailMother) October 1, 2021

Acabo de ver The Batman y no puedo creer que Red Hood le disparara a Bane en las jodidas bolas.

Just watched the Batman and I can't believe Red Hood shot Bane in the fucking nuts https://t.co/Er0XtXVgrB — Spector (@ScarletSpector_) October 1, 2021

Acabo de ver The Batman, honestamente está película es un 10/10. No quiero arruinar nada pero las escenas de acción fueron grandiosas, la historia es oscura y deprimente y la escena post-crédito ¡WOW! Todos TIENEN que verla.

just got done watching the batman, honestly this movie was a 10/10 i dont wanna spoil anything but the actions scenes were amazing, the story was dark and gritty and the post credits scene bro OMG y'all just HAVE to watch this pic.twitter.com/HgFQLDn5Ps — nat. 💀 (@whoIeIottanat) October 1, 2021

Por supuesto, no faltó quien se adelantó al comentario que seguramente aparecerá una y otra vez después de que se estrene la cinta:

Ben Affleck sigue siendo El Batman.

Ben Affleck is still The Batman 🦇🖤 — 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐧𝐲𝐝𝐞𝐫𝐕𝐞𝐫𝐬𝐞 (@Itssan17) October 1, 2021

La producción ha hecho un gran trabajo para mantener la información de The Batman en secreto. A diferencia de otras cintas de superhéroes, no se han hecho muchas filtraciones o teorías sobre la película, en buena parte porque genuinamente el público no sabe qué esperar. El primer avance parece ofrecernos una historia más cercana al noir y a las historias de asesinos seriales en general, y los verdaderos expertos reconocen las posibilidades del villano Riddler, aquí interpretado por Paul Dano, gracias a los cómics. Pero es claro que la visión sobre los protagonistas será una muy alejada de la tradición cinematográfica, y nos queda más que esperar para ver el resultado.

No te vayas sin leer: The Batman: Estrella dice que es completamente diferente a cualquier otra película del personaje