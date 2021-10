Aclamado fotoperiodista critica a MGM por sabotear el estreno de Minamata y defiende el trabajo de Johnny Depp

Aunque Johnny Depp ya no es el rostro favorito de Hollywood, al menos para las grandes franquicias, sus fans siguen siendo fieles a cualquier proyecto en el que se involucre. Si bien su camino se ha tornado un tanto difícil debido a los escándalos legales que ha protagonizado junto a su exesposa Amber Heard, él ha procurado mantenerse de pie con producciones más pequeñas, además de que otras empresas han decidido no darle la espalda para seguir colaborando a su lado como es el caso de Dior.

En la industria cinematográfica, algunos festivales se han puesto de su lado teniendo presente su presunción de inocencia y que no se ha comprobado nada en contra suya. Sin embargo, aunque ahora ha optado por realizar cintas de menor presupuesto, pero que tengan algo interesante por contar, algunos han señalado que la reputación que ahora arrastra el también músico se ha convertido en objeto de rechazo por parte de los grandes estudios. En el caso particular de Minamata - 35%, su director Andrew Levitas lanzó una carta en julio donde acusó a MGM de “enterrar” el estreno de su película.

Hasta hoy, la recepción de la cinta ha sido variada; mientras la calificación de la crítica no es la mejor, los espectadores han disfrutado de esta historia, y no se trata sólo de los fans del actor, sino de público general y gente que logró conectar con la vida del personaje. Tal es el caso del aclamado fotoperiodista australiano Stephen Dupont, quien ha colaborado como fotógrafo de guerra con revistas y diarios como New Yorker, Aperture, Newsweek, Time y actualmente expone Are We Dead Yet, en donde presenta imágenes sobre los recientes incendios forestales en Australia poniendo sobre la mesa el impacto a largo plazo del cambio climático.

Durante una entrevista con World Socialist Web Site, el también cineasta habló sobre el impacto que ha tenido en su vida y carrera el trabajo y la experiencia de vida de W. Eugene Smith (protagonista de la cinta) quien documentó los efectos devastadores del envenenamiento por mercurio en las comunidades costeras japonesas. Después de hablar específicamente del fotógrafo y los puntos en los que se ha identificado con él, también se le cuestionó sobre la cinta en particular y el paralelismo entre el encubrimiento de lo que pasa dentro de la historia y lo que está enfrentando Johnny Depp en la vida real ahora que el estreno en Norteamérica ha sido boicoteado según las propias acusaciones de Levitas.

Me gustó mucho Minamata, y la encontré bastante poderosa y triste. Fue bastante personal porque gané la Beca W. Eugene Smith en 2007, lo cual fue un honor increíble. […]No quiero ser demasiado crítico con la dramatización, no es un documental, pero sentí que Johnny Depp capturó muy bien la personalidad de Smith. […] Es una completa tontería [los problemas de reputación de Depp] y no debería usarse para evitar que la película se estrene en los EE. UU. Independientemente de lo que se alega que Depp hizo en su vida personal, y sólo hay acusaciones sobre lo que sucedió durante una ruptura matrimonial, él es solo un actor. El panorama general aquí es la película, su historia y las víctimas del envenenamiento por mercurio. MGM no debería cruzar ese límite. No dispares al mensajero, es lo que diría.

El fotógrafo agregó que la actitud de la MGM sólo refleja el mundo en el que vivimos en donde las acusaciones se desproporcionan y “se aprovecha la negatividad de la vida de las personas”. Por otro lado, también señaló que este “castigo” no sólo afecta a Depp, sino a todos los involucrados en la producción. Dijo que, incluso si las acusaciones fueran ciertas, su opinión sería la misma, porque son seres humanos y viven esa clase de cosas, y aunque haya cometido un error, el estado de censura es crítico porque no sólo lo arrastra a él.

Hay que recordar que Andrew Levitas señaló en su carta que “'al volver a exponer su dolor al compartir su historia, esta comunidad marginada durante mucho tiempo sólo esperaba una cosa: levantar la historia de las sombras para que otros inocentes nunca fueran afligidos como ellos... y parecía que en ese momento, con la asociación de MGM, un deseo de décadas, finalmente se hizo realidad. […] imagine la devastación cuando se enteraron que a pesar de un lanzamiento global ya exitoso, MGM había decidido "enterrar la película" porque estaban preocupados por la posibilidad de los problemas personales de un actor en la película podrían reflejarse negativamente sobre ellos”.