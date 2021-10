Sex Education: aplauden que aborde relaciones sexuales entre personajes gays

Muchos han crecido viendo la serie Sex Education - 100%, y ha sido toda una experiencia ver a los personajes crecer también. La producción británica de Netflix lleva tres temporadas deleitándonos y en sus nuevos episodios han vuelto a dar una lección sobre educación sexual, en esta ocasión ha sido con una pareja LGBTQ, al mostrarnos un poco de un tema tabú o poco explorado en los medios: las relaciones sexuales gays.

Sex Education fue estrenada en 2019 y cuenta con las actuaciones de Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells y Kedar Williams-Stirling. En la última temporada estrenada, vemos que Eric (Gatwa) todavía mantiene una relación sentimental con Adam Groff (Swindells), y resulta interesante su historia cuando hablan sobre la forma en la que quieren abordar el sexo.

En un reciente artículo titulado "Sex Education season 3 explores gay sex in ways rarely seen on screen" (La tercera temporada de Sex Education explora el sexo gay en formas que rara vez se ven en la pantalla), publicado en Digital Spy, el autor, David Opie, analiza lo interesante que resulta ver a Eric asustado porque no sabe lo que hace, algo muy normal en los primerizos, sobre todo entre adolescentes, y cita al actor que interpreta al personaje, quien dijo en una entrevista que “No hay un plan para el viaje romántico de un joven queer por la vida”. Algo muy cierto en el sentido físico y emocional, pues la mayoría de las historias de amor que hegemónicamente se difundieron en los últimos siglos estaban enfocadas en las relaciones heterosexuales. Ahora, en pleno siglo XXI, Sex Education viene a ser un reflejo de sus vidas y quizás una guía para los jóvenes queer.

De acuerdo con Opie, la guía para Adam en las relaciones LGBTQ es Eric, pues aunque está nervioso, tiene más experiencia, y la confusión surge de que Eric asume que él será penetrado, y no pasa por su cabeza la posibilidad de que Adam quiera ser el pasivo, lo cual se debe a la falta de educación sexual del tipo gay, dice el autor del artículo.

En la primera temporada Adam era un bully que reprimía sus verdaderas preferencias sexuales. En la tercera, es gracias al amor de Eric que logra abrirse y, a pesar de que tradicionalmente se relaciona al pasivo de la relación sexual como el “débil” o el más “femenino”, el personaje interpretado por Connor Swindells expresa lo que siente a su novio y dice “no quiero tener sexo contigo. Quiero que tú tengas sexo conmigo”; Eric está confundido y entonces Adam continúa: “quiero que metas tu pene en mí. Así es como quiero hacerlo”.

Cuando Adam esencialmente le pide a Eric que él sea activo, no hay nada lascivo al respecto. De hecho, esta escena es mucho más dulce y romántica que la mayoría de las escenas de sexo heterosexual que tienen lugar esta temporada. Y esa es la clave, porque gran parte de los estereotipos que giran en torno a los roles sexuales de los gays en realidad provienen de un lugar de vergüenza. Ser activo de alguna manera se considera que es más varonil y, por lo tanto, más aceptable, menos ‘gay’ de alguna manera. Y ser pasivo, por supuesto, se considera lo contrario de esto.

Sex Education es una de las series actuales que cuentan con más representación LGBTQ y de una forma respetuosa e inclusiva. Netflix en general ha destacado por tener un compromiso con la inclusión, y es una gran noticia que Sex Education tendrá una cuarta temporada, pero sólo su éxito masivo asegurará que tenga una quinta, pues la mayoría de las series de la plataforma sólo obtienen cuatro temporadas y son canceladas.

