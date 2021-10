El juego del Calamar: usuarios de Roblox imitan la exitosa serie de Netflix

El juego del calamar - 100% es la serie de Netflix que ha estado en boca de todos durante la última semana. Llegó a la plataforma el 17 de septiembre y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos no sólo en su país y Estados Unidos, también en todo el mundo, igualando los números de otras notables producciones del momento como Sex Education - 100% y La Casa de Papel - 64%. El impacto es tan grande que en Roblox se han abierto salas especiales para jugar Luz verde, luz roja, ese juego de niños en Corea del Sur que en la serie se transforma en un festival de cuerpos.

Con el paso de los años, las series y películas surcoreanas se han ganado un espacio muy especial entre el público. Dejando de lado los tradicionales dramas románticos, en Netflix han encontrado espacio nuevos tipos de historias, aventuras de lucha y violencia que adquieren buena fama entre los espectadores. El Juego del Calamar, con sus nueve capítulos y una premisa repetida para subvertida hasta otro nivel, ocupa los primeros puestos del top 10 global en Netflix, convirtiéndose en la serie coreana más vista.

A través de redes sociales y medios como Reuters, se informa que miles de usuarios en Roblox, plataforma de juego en la que los usuarios pueden crear su propios mundos virtuales, han desarrollado su escenario para Luz verde, luz roja, la sangrienta dinámica de El Juego del Calamar. En video virales podemos observar a los jugadores ataviados con las ropas verdes de la competencia y a una muñeca gigante en el fondo con un cronómetro encima: al escuchar “luz verde” avanzar, con “luz roja” se paralizan.

Es impresionante lo fácil y rápido que una serie influye en las plataformas digitales. El éxito de El Juego del Calamar se percibe en todo el mundo, y la dinámica de Roblox es una señal de que Netflix lo ha hecho muy bien con esta serie escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk. Aunque el guionista no planea trabajar pronto en una segunda temporada, está claro que Netflix no lo dejará en paz hasta firmar con él el siguiente proyecto. Aunque la serie incluye críticas al capitalismo, la empresa madre se beneficia de ello y ya está queriendo producir más contenido que le otorgue los mejores beneficios.

Mientras que en Roblox se desarrolla la dinámica con éxito, en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram no han dejado de fluir los memes y las conversaciones en torno a la serie. Incluso las personas que no han visto la serie se unen al tema con ingeniosos memes de desconocimiento que a final conectan bien con el humor general; todos hacen más grande la popularidad de El Juego del Calamar y eso le concede un crecimiento orgánico al tema, incrementando los números en Netflix y aumentando las posibilidades de nuevo contenido. La empresa gigante del streaming está muy consciente de su propio juego y no perderá la mínima oportunidad a su alcance.

Aunque Netflix no ha presumido de estrenos realmente espectaculares en meses recientes, de vez en cuando sorprende con algunas producciones originales que terminan como el caso de El Juego del Calamar, siendo completamente virales en redes y hasta en juegos de video. La competencia entre plataformas de streaming es brutal, por lo que cada empresa debe hacer lo mejor a su alcance para asegurar la estadía de suscriptores, el mayor número posible. Nombres que han llegado un poco tarde a la arena, tales como Paramount Plus o Starz, no tienen mucho a su favor en estos momentos.

