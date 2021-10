Tom Hardy dice habrá Venom 3 si la secuela es lo suficientemente exitosa

Falta apenas una semana para ver si con Venom: Carnage Liberado - 40%, Tom Hardyy y Andy Serkis dan volantazo a lo que nos impresionó poco en Venom - 35%. No obstante, el actor protagonista de está saga sabe que su filme tiene varios obstáculos que superar, pero se mantiene optimista y asegura al público que, mientras ellos vayan al cine, y hagan de la secuela un éxito ya hay planes para una tercera.

En entrevista con The Hollywood Reporter, el actor Tom Hardy volvió a insistir en que está muy comprometido con la saga de Venom, la cual inició toda una franquicia, basada en los personajes de Marvel, en el estudio Sony. Aunque ya había dicho esto, recordó a sus seguidores que lo único necesario para que haya una tercera entrega es que la segunda parte logre sorprender con su recaudación.

Estoy profundamente interesado en esta franquicia. Si es exitosa, hay otra que queremos hacer. Yo quiero poder hacerla. Ya establecimos a Eddie y Venom en el mundo, ¿qué queremos saber de ellos? Para la segunda película era óptimo verlos y pensar ¿cómo es vivir con un simbionte dentro de ti? No todo puede ser bueno.

Esto es algo que se notó claramente en el primer tráiler. Particularmente, lo notamos en la escena en la que están peleando y Venom sale del cuerpo para golpear a Eddie. El tema de la pareja dispareja es uno que se explotará para mucha comedia en la secuela. Es también una gran oportunidad para arrojar a Carnage (Woody Harrelson), un alienígena rival, en escena y poder finalmente presentar a ese villano favorito de los cómics.

Sobre el tema del éxito en taquilla, si bien el primer filme fue vapuleado por la crítica también tuvo una impresionante recaudación de más de US $850 millones a nivel mundial. Obviamente, la emergencia sanitaria ha cambiado el panorama y, aunque se estima que podría hacer $40 millones en su primer fin de semana, eso es apenas la mitad de lo que consiguió su antecesora en 2018.

Los que gusten de esta saga no deberán preocuparse mucho, pues Sony está al tanto de que la taquilla no será como hace dos años se hubiera pensado. Y aunque ha sido uno de los pocos estudios que se han comprometido a estrenos exclusivos en salas, obviamente quieren recuperar la mayor cantidad de su inversión, no digamos ya tener buenas ganancias, para poder continuar con sus filmes.

Venom: Carnage Liberado - 40% llegará a la cartelera de México la próxima semana, aunque se ha estrenado en otras partes del mundo a partir de ayer. El filme será uno de varios estrenos esperados que finalmente llegarán a cines este mes. Y ahora ya saben que si quieren ver más del parásito, y su potencial crossover con otros villanos de Spider-Man, necesitarán dejar claro con su dinero que esta les gustó mucho.

