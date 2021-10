Venom: Let There Be Carnage podría tener uno de los estrenos más exitosos de la pandemia

Venom: Carnage Liberado - 40% se estrena la próxima semana y la preventa ya está disponible para los fans más entusiastas del personaje. Sony y Marvel se unen para dar forma a la nueva secuela del simbionte y las cosas podrían resultar muy, muy bien. Nueva información de Deadline sostiene que esta continuación podría tener uno de los estrenos más exitosos de toda la pandemia, incluso tal vez más grande que algunos de las más taquilleras de 2021.

No hay nada extraño en imaginar a Venom: Let There Be Carnage como uno de los hits más espectaculares de 2021. La película ha sido largamente esperada por los fans, quienes tuvieron que padecer la decisiones de retraso hechas por Sony debido a la pandemia de coronavirus. Después de un tiempo prolongado, Carnage Liberado llegará con una aventura espectacular y algunas sorpresas que dejarán boquiabiertos a los fans del cine de superhéroes; aunque no podemos revelar mucho, podemos asegura que la emoción está garantizada.

Las proyecciones de Deadline son magníficas. El medio estadounidense adelantó que Venom: Let There Be Carnage alcanzará al menos US $40 millones en su primeros tres días en cartelera; por otro lado, cita a analistas que estima US $60 millones, números excelentes si tenemos en cuenta al panorama instalado por la pandemia. ¿Quién lo sabe en realidad? Tal vez Carnage Liberado termine sorprendiendo al mundo con cifras mayores, en especial por cierto detalle que se reveló hace algunas horas y que no mencionaremos para evitar todo tipo de spoilers.

Las proyecciones de Venom: Let There Be Carnage son excelentes, pero ¿serán suficientes como para eliminar de la competencia a otros grandes estrenos de 2021? La secuela tiene que superar a Black Widow - 87% y sus US $80 millones en estreno, a Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% con sus US $75 millones y a Rápidos y Furiosos 9 - 65% con sus US $70 millones, los tres lanzamientos más exitosos de la pandemia. En Tomatazos tenemos la corazonada de que Venom 2 podría ubicarse por encima de todas.

¿Podrá Let The Be Carnage ser una buena inversión para Sony? Venom - 35% llegó a la pantalla grande en 2018 y las expectativas eran muy altas. Sony dio luz verde a la adaptación de una película sobre el antihéroe con Tom Hardy como protagonista, pero las cosas no salieron tan bien en cuanto a críticas. Ahora el estudio tiene una nueva oportunidad con la secuela y seguramente ya han reflexionado suficiente sobre los errores que no deben cometer de nuevo. Venom 2 necesita de manera urgente ser buena en taquilla y lograr excelentes comentarios entre la prensa y los fans, algunos puntos ya tiene.

Otra de las películas Marvel que Sony está preparando es Morbius, proyecto que se ha guardado bajo un hermetismo sorprendente, algo usual para cualquier cinta vinculada al mundo de los cómics. Venom fue el primer intento de Sony por consolidar productos diferentes a los de Marvel Studios en su nueva era, y ahora es el turno del famoso vampiro viviente, personaje que se ha desarrollado como villano y antihéroe atormentado en las historietas de El Hombre Araña.

Sony y Marvel han establecido lazos prácticamente inseparables, sobre todo con el lore de Spider-Man. Marvel Studios tiene algunos trozos del pastel y también buscan sacarles el mejor provecho; la empresa ya se encuentra en vías de estrenar Spider-Man: Sin Camino A Casa y las redes sociales están planteando todo tipo de escenarios para el futuro. El cine de superhéroes es la apuesta segura de Hollywood, un monopolio que no se irá pronto y que tiene al resto de la industria contra la cuerdas.

