The Batman: Robert Pattinson adelanta sorpresas de su personaje y Catwoman en la DC FanDome

El año pasado la emoción estaba por los cielos con la primera edición del evento DC FanDome, fue la primera vez que pudimos ver trailers de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y The Batman . Este año no tendremos nada relacionado con Snyder, así que The Batman acaparará la atención con los avances que nos ofrezca.

Desde El Caballero de la Noche Asciende - 87%, los fans no habían tenido un largometraje live-action dedicado por completo a Batman, pero no sólo se trata de eso, The Batman es una versión original y única del superhéroe, de acuerdo con lo revelado por los involucrados en el proyecto, y para llenarnos de emoción, el protagonista, Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%), ha comentado a Variety que nos esperan grandes sorpresas en DC FanDome.

En la alfombra roja de la fiesta de inauguración del Museo de la Academia, el actor reveló que tendremos un avance de The Batman con su personaje y la Catwoman interpretada por Zoë Kravitz. Estas fueron sus palabras:

Yo y Zoë [Kravitz] hicimos algunas cosas. Es una cosita divertida. Hay muchas pequeñas sorpresas para ello.

Pattinson también dijo que ya vio The Batman y opinó que es “muy genial”. Dado que se trata de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop, no podemos esperar menos. El primer tráiler, lanzado hace más de un año, elevó las expectativas en torno a la película a cargo de Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%).

Aunque no conocemos a detalle la trama, se dice que está inspirada en los cómics The Long Halloween y Batman: Year One, y que tendremos a varios villanos famosos del superhéroe, como El Acertijo, El Pingüino, Catwoman y Carmine Falcone. Otros de los personajes secundarios de su mitología como el Comisionado Gordon también estarán presentes. La DC FanDome tendrá lugar el sábado 16 de octubre.

The Batman originalmente iba a ser una película en solitario del Batman de Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%), incluso el actor trabajó con el escritor Geoff Johns en un guión que buscaba darle a los fans la película más emocionante del Hombre Murciélago hasta la fecha. Sin embargo, el proyecto no despegó debido a los problemas personales de Affleck con el alcoholismo y con su divorcio, aunado al estrés que le provocaron las críticas negativas de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%.

Primero Affleck iba a dirigir, escribir y protagonizar The Batman, pero dada la presión que eso implicaba, cedió la silla del director a Matt Reeves, y en la Comic-Con de San Diego de 2017, Affleck todavía parecía formar parte del filme. No obstante, en 2018 circularon rumores de que The Batman sería un reboot, y en 2019 el actor declaró públicamente que su tiempo como Batman había terminado. Al ser anunciado Robert Pattinson como protagonista, surgieron críticas y apoyo por igual, pero es un fenómeno normal cuando un nuevo actor viene a reemplazar a otro en un papel tan icónico como Batman.

Para buena suerte de los fans de Affleck, en mayo de 2020 fue anunciado que sí tendríamos más de su Batman en The Flash, cinta en solitario del Corredor Escarlata dirigida por Andy Muschietti (It (Eso) - 85%, It: Capítulo Dos - 80%). No estamos seguros si se tratará de un simple cameo o si tendrá un papel importante, pero hay rumores que sugieren la primera opción, y es comprensible, ya que también tendremos al Batman de Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%) y a una Supergirl interpretada por Sasha Calle.

The Batman está programada para llegar a los cines en marzo de 2022, y se espera que sea el inicio de una nueva trilogía para el superhéroe más popular de DC Comics.

