Lucy Lawless cree que peticiones de fans para que interpretara a Cara Dune le hicieron perder un papel en Star Wars

Gina Carano, ex-luchadora y actriz que dio vida a Cara Dune en las dos temporadas de The Mandalorian - 91%, fue despedida por Lucasfilm en febrero de 2021, tras haber pasado mucho tiempo haciendo publicaciones polémicas en redes sociales; entre las más conocidas estuvieron las que negaban la pandemia de Covid-19, las que decían que los cubrebocas hacían daño y las que se burlaban de las vacunas contra la enfermedad. La gota que derramó el vaso fue donde se comparaba con los judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Tras su despido, los fans comenzaron a pedir a Lucy Lawless para reemplazar a Carano en el papel de Cara Dune. Lawless es conocida por su papel protagónico en Xena, La Princesa Guerrera, pero también ha aparecido en series como Spartacus: Vengeance, Parks and Recreation, Agents of S.H.I.E.L.D. - 100%, y más recientemente, My Life Is Murder. No obstante, parece que las peticiones de los fans fueron contraproducentes y provocaron que no obtuviera un papel en Star Wars para el que ya estaba en pláticas.

En una reciente entrevista con Metro (vía Uproxx), la actriz habló sobre las peticiones de fans para que se sumara a The Mandalorian como Cara Dune, en lugar de Gina Carano. Estas fueron sus palabras:

Tal vez me hayan perjudicado [las peticiones] de alguna manera, porque entonces no podrían contratarme porque parecería que era para complacer a ... sólo estoy suponiendo, no sé nada, pero de alguna manera, puede ser negativo, porque si complacen a este grupo de fans, entonces, ¿cómo vas a complacer a todos los demás grupos de fans? ¿Sabes a qué me refiero?

También lee: Scientific American critica Star Wars por su masculinidad tóxica, sexismo y capacitismo

De acuerdo con Uproxx, Lawless habría estado en conversaciones para un papel en Star Wars, pero el despido de Carano y las peticiones de fans, podrían hacer parecer que la contrataban por motivos “políticos”, en lugar de hacerlo por sus méritos como actriz. A pesar de ello, dice que no guarda rencor a los fanáticos que la querían para reemplazar a Carano, en lugar de eso les agradece el aprecio.

Star Wars es una franquicia que todavía puede atraer a sus fans, como lo demuestra la reciente antología anime Star Wars: Visions - 100%, pero la realidad es que en manos de Disney han existido polémicas por la forma en que la compañía manejó la saga principal. En 2015 con el lanzamiento de Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, hubo mucha alegría y los fanáticos estaban emocionados por el futuro, la película se convirtió en la más taquillera en Estados Unidos y es un puesto que ninguna otra le ha quitado.

Los problemas comenzaron a hacerse obvios cuando Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% fue duramente criticada por el fandom. La cinta no fracasó en taquilla, pero sí fue despreciada por gran parte de los fanáticos, los cuales se desahogaron haciendo ciberbullying a los actores John Boyega y Kelly Marie Tran principalmente. Meses más tarde fue estrenado el segundo spin-off de la franquicia, Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, que fracasó en taquilla, a diferencia del primer spin-off, Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, que recaudó más de US$ 1000 millones en taquilla.

El episodio IX tenía una tarea muy difícil de lograr, y no lo logró. A pesar de que los fans estuvieron mucho menos enojados que con Los Últimos Jedi, el filme no convenció a la mayoría y su recaudación fue incluso menor que la del episodio VIII. En este escenario muchos podrían pensar que todo estaba perdido para Star Wars, pero no, la serie The Mandalorian, estrenada en Disney Plus, fue aplaudida por la crítica y el público, y ahora todos los seguidores de este universo de ciencia ficción fantástica esperan con ansias las futuras series de Ahsoka Tano, Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi, entre muchas otras. Tal vez en alguna futura producción, Lawless tenga la oportunidad que vio perdida hace meses.

No te vayas sin leer: Star Wars: Andy Serkis quedó devastado al leer el guión de Los Últimos Jedi