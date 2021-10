Hay pies en las películas de buenos directores: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino es uno de los directores más reconocidos de las últimas décadas. El estadounidense nos ha entregado algunas de las películas más ingeniosas de la historia y su opinión es muy bien recibida por millones de personas en todo el mundo. El cineasta compartió recientemente algunos comentarios interesantes sobre la inclusión de pies en su trabajo, algo que le hemos visto hacer en numerosas ocasiones; Tarantino opina que grabar pies es hacer buen cine. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

La última película de Tarantino fue Había una vez en... Hollywood - 94%, una aventura a través de Los Angeles a finales de los años sesenta que recrea la tragedia de Sharon Tate a manos del clan Manson pero con un giro inesperado y fenomenal. Como siempre, Quentin desarrolla un argumento astuto en compañía de algunas figuras reconocidas del cine y no nos deja sin nuestra buena dosis de violencia catártica para rematar. Esta cinta se llevó los aplausos del público y la crítica, incluyendo a los invitados de los más prestigiosos festivales de cine, otro éxito al bolsillo, en pocas palabras. Por su puesto que Había una vez en... Hollywood incluyó las prácticas recurrentes del director, es decir, los pies de sus actrices, en este caso los de Margaret Qualley y Margot Robbie.

En Kill Bill: La Venganza, Volumen 1 - 85% también podemos observar los pies de Uma Thurman tras abandonar el hospital y esconderse en la famosa Pussy Wagon, o en Tiempos Violentos - 94% durante numerosas escenas; recordemos las numerosas tomas de pies y zapatos en otras de sus películas, y cómo olvidar aquella escena en Del Crepúsculo al Amanecer - 63% cuando Tarantino succiona el pie de Salma Hayek. Para la revista GQ, el director estadounidense declara que incluir pies en el cine es sinónimo de una dirección óptima.



No me lo tomo en serio. [...] Hay muchos pies en muchas películas de buenos directores. Esa es una buena dirección. Antes que yo, la persona que definió el fetichismo de los pies fue Luis Buñuel, otro director de cine. Y Hitchcock fue acusado de ello, y Sofia Coppola ha sido acusada de ello.

Por el momento no existen detalles sobre la siguiente película de Quentin Tarantino. El director se está tomando un descanso hasta comenzar con la producción de su décima y última película. De vez en cuando aparece ante los medios para hacer declaraciones sobre temas de interés, sin embargo, nada ha comentado sobre el trabajo que comenzará en el futuro junto a la cámara.

¿Qué está planeando Quentin para su siguiente aventura en la industria del cine? Aunque Había una vez en... Hollywood fue un éxito, una periodista cuestionó a Tarantino durante una conferencia de prensa sobre la escasez de diálogos y tiempo en pantalla concedidos a Margot Robbie; el director rápidamente se negó a aceptar la idea propuesta por la reportera y la actriz declaró inmediatamente que su participación en Once Upon a Time in Hollywood ha sido una de las experiencias más gratificantes de toda su carrera.

Los tiempos han cambiado en Hollywood y las películas con temas sensibles son cada vez más criticadas por el público. Las ideas han cambiado y los espectadores tienen nuevas exigencias, mismas que muy de vez en cuando ya no conectan con los directores de largas carreras. Esperamos que no pase mucho tiempo hasta que Tarantino regrese con novedades sobre su cinta final, esfuerzo que seguramente incluirá más pies de actores y actrices.

