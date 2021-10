Ridley Scott confirma que dirigirá Gladiador 2

En 2018 varios medios reportaron que Ridley Scott ya estaba trabajando en la secuela de Gladiador - 76%, sin embargo, por un tiempo no se revelaron detalles jugosos sobre el avance del proyecto. Ahora, durante una nueva entrevista con Empire, el director revela que las grabaciones de la nueva película comenzarán muy pronto. Todos se están preguntando, y con justa razón, si la nueva historia logrará colocarse a la altura de su predecesora. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Gladiador nos presenta la vida del general Máximo Décimo Meridio, general de los ejércitos del emperador Marco Aurelio. Las acciones de Máximo en el campo de batalla le otorgan la confianza del regente, quien toma la decisión de nombrarlo heredero. Esta decisión a Cómodo, hijo del emperador, quien asesina a su padre en un arranque de furia. Máximo es traicionado y logra escapar, pero no alcanza a salvar a su familia en Hispania. Después del horror cometido cae en manos de esclavistas y poco a poco, motivado por la venganza, logra ascender como gladiador y consigue llegar hasta las arenas imperiales donde se enfrentará al poder de Cómodo.

Ridley Scott iniciará con el rodaje de Napoleon, su nueva película, una cinta que tiene como protagonistas a Joaquin Phoenix y Jodie Comer. El director de 83 años grabará ese proyecto y después comenzará con Gladiador 2: “Ya tengo [la secuela de] Gladiator escrita ahora. Entonces, cuando termine con Napoleon, Gladiator estará lista para comenzar.” Sin lugar a dudas, tiene un enorme reto para superar con la parte dos, una prueba que muchos temen no logre vencer. El cineasta también compartió detalles sobre Napoleon:

Napoleón será una mirada original y personal a los orígenes de Napoleón y su rápido y despiadado ascenso al emperador, visto a través del prisma de su adictiva y a menudo volátil relación con su esposa y un verdadero amor, Josephine. Si bien la intención de la película es capturar las famosas batallas, la ambición y la mente estratégica de Napoleón, la historia de amor que tuvo con Josephine es tan importante para los orígenes y la forma en que lo fue el gran líder militar. Lo que realmente hace que Napoleón funcione es, ¿por qué necesitaba tanto a Josephine? Había una necesidad el uno del otro. Y creemos que hemos identificado de qué se trataba.

Gladiador es una de las mejores películas de Ridley Scott y su lanzamiento en el año 2000 le valió no pocos premios. El cineasta no ofrece detalles sobre el argumento, por lo que nos quedaremos con la duda sobre quién será el gran protagonista de la nueva historia, ¿un gladiador desconocido?, ¿alguien relacionado con Máximo? Sólo el tiempo no dará la respuesta.

Ridley Scott ha hecho enormes contribuciones al cine y su legado es inconmensurable. Gracias a él tenemos la franquicia Alien, misma que pronto resucitará con la ayuda de The Walt Disney Company, pues recordemos que la empresa adquirió Fox en 2019. Una serie basada en el universo Alien ya está siendo desarrollada para Disney Plus y, de hecho, su showrunner compartió algunas declaraciones interesantes para Vanity Fair a principios de julio. Aquí las palabras de Noah Hawley:

No es una historia de Ripley. Es uno de los grandes personajes de todos los tiempos, y creo que la historia se ha contado a la perfección y no quiero meterme con ella. Es una historia que también se desarrolla en la Tierra. Las historias de extraterrestres siempre son sobre encierros ... Encerrados en una prisión, encerrados en una nave espacial. Pensé que sería interesante abrir las posibilidad para las apuestas del tipo: ‘¿Qué pasa si no puedes contenerlo?’

