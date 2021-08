Star Wars: ensayo propone que los droides son una alegoría de la esclavitud

¿Alguien puede pensar en los droides? En la franquicia de Star Wars, además de los humanos, los jedi y los sith, destacan en importancia los droides, incluso las primeras palabras que escucharon los espectadores en 1977 cuando vieron Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% por primera vez fueron las de C-3PO. Ahora ha llegado el momento de hacerle justicia a estos personajes que han sido tan maltratados.

De acuerdo con un interesante video-ensayo, en Star Wars, los droides son una alegoría de la esclavitud, tema que nos lleva al origen mismo de la palabra robot, que popularizó la obra de teatro “R.U.R. (Robots Universales Rossum)”, de Karel Capek . Robota significa “trabajo / trabajo duro”, y anteriormente significaba “servidumbre” en checo y varias lenguas eslavas. Si bien el término droide (droid) parece derivar de androide (robot con aspecto humano), en Star Wars se refiere a todo tipo de robot.

El video-ensayo “The Tragedy of Droids in Star Wars“ (la tragedia de los droides en Star Wars) comienza recordándonos que R2-D2 y C-3PO están inspirados en los personajes en dos campesinos graciosos de La Fortaleza Escondida - 100%, de Akira Kurosawa, y luego de citar las palabras de 3PO, “parece que estamos hechos para sufrir, es nuestro destino en la vida”, comenta el creador del video:

C-3P0 tiene más razón de la que él cree, porque los droides en Star Wars están escritos y diseñados como una fuerza laboral explotable [...] Los droides son, en efecto, ciudadanos de segunda clase.

A lo largo de la saga, tanto en series y películas, casi todos los droides son tratados por debajo de cualquier otro ser orgánico con inteligencia; constantemente se les trata sin respeto y se les discrimina, se les borra la memoria y se venden y compran como si no valieran nada, y también son desintegrados si ya no son útiles. Todo lo anterior podría parecer sin importancia, de no ser porque estos son representados como capaces de experimentar emociones que van desde la felicidad y la tristeza hasta la rabia y el miedo. Son capaces de entablar relaciones de amistad con otros droides y con humanos, y también se demuestra en varias ocasiones que tienen voluntad propia.

¿Por qué, entonces, Star Wars no aborda el tema con seriedad? La franquicia suele hacer que sintamos empatía por los droides del lado de los buenos, y que seamos indiferentes hacia los robots del lado de los malos. Los droides OOM, por ejemplo, utilizados por la Federación de Comercio en las precuelas, no son retratados con mucha inteligencia, pero no pasa lo mismo con muchos otros.

El caso más importante, abordado en el video-ensayo con especial énfasis, es el de L3-37, la robot de Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, la cual tenía una relación muy cercana con Lando Calrissian. Lo más interesante de ella es que era una activista que estaba a favor de la liberación de los droides, sin embargo, en la película ese aspecto de L3-37 no está ahí para hacernos tomar conciencia de que estos son una clase oprimida, sino para que lo interpretemos como algo gracioso, y no se profundice más.

La muerte de L3-37 es descrita en el video-ensayo como el final más insultante para la robot revolucionaria, ya que pierde su cuerpo autónomo y es transferida al Halcón Milenario, donde pasa a ser una herramienta, y la escena ni siquiera da el tiempo suficiente para que el público lamente la pérdida, porque pasa rápidamente a centrarse en Han Solo tomando el control de la nave.

A pesar del poco respeto que se ha mostrado en Star Wars hacia los droides, hay breves momentos en algunas de las películas y series que podrían ser un atisbo del potencial que hay en el tema. Los droides son seres con conciencia, algunos con una más desarrollada pero aparentemente todos con la capacidad de desarrollarla. Esperemos que en el futuro los creativos decidan dar el paso decisivo y cuestionar la esclavitud de la que son objeto los droides.

Pueden ver el video-ensayo de Pop Culture Detective en este enlace.