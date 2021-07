Time’s Up critica ataque sexista de Disney hacia Scarlett Johansson por demanda sobre Black Widow

El negocio del entretenimiento suele cambiar cada cierto tiempo y en esta era mucho tiene que ver la popularidad del streaming y la facilidad que representa este medio para que los estudios de cine y televisión puedan hacer llegar su contenido a los consumidores. Plataformas con miles de películas y series como Netflix, la de Amazon o Disney Plus tienen gran demanda y cada mes lanzan nuevo contenido que espera ser del agrado de los millones de suscriptores que tienen. Sin embargo, este cambio está afectando a las personas involucradas en los proyectos y los estudios no quieren salir perdiendo.

Con el cambio de enfoque de las salas de cine al streaming, en algunos casos exclusivo y en otros sucediendo en ambos medios, el talento de Hollywood también está procediendo a cambiar la forma en la que ellos y sus representantes exigen su pago. La demanda de Scarlett Johansson contra Disney por el lanzamiento simultáneo de Black Widow - 87% marca el retroceso más significativo hasta ahora, preparando el escenario para una batalla significativa que promete reescribir las reglas sobre cómo se les paga a las estrellas.

Si bien Johansson recibió un salario inicial por protagonizar la película, el cual fue de US$20 millones según la respuesta de Disney a la demanda, su queja señala que hacer que la película esté disponible a través de Disney Plus mejoró el valor del servicio de transmisión, pero redujo los ingresos de taquilla, quitándole las bonificaciones de taquilla que se calcularían en función de lo que ganara Black Widow en los cines. Y viniendo de Marvel Studios, sabemos que la película en solitario de Natasha Romanoff habría recaudado mucho más de lo que hizo durante la pandemia.

Honestamente, la respuesta de Disney a la demanda sigue siendo un tanto desconcertante y sorprendentemente personal, calificando la reacción de la estrella como "especialmente triste y angustiante en su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19”, además de que se dijo que no tiene mérito alguno. Esto no solo vuelve a probar lo que muchos siempre han criticado de Disney, la compañía que a pesar del dinero recaudado se basa en la pandemia para no querer pagar las bonificaciones prometidas, sino que además acusa a una de sus actrices de más alto perfil al tildarla de insensible por tratar de hacer que se cumpla con lo acordado.

El equipo de Scarlett Johansson fue rápido en responder al comunicado de Disney, pero ahora la actriz ha recibido el apoyo de varios grupos en algo que han llamado un “ataque” contra ella. Un nuevo reporte de People recoge que Time’s Up, Women In Film y ReFrame compartieron un comunicado en conjunto donde resaltan que no están del lado de nadie en el aspecto de negocios, pero dan su respaldo a Johansson y critican a la compañía por la forma en la que se dirige hacia ella.

Si bien no tomamos posición sobre los asuntos comerciales en el litigio entre Scarlett Johansson y The Walt Disney Company, nos oponemos firmemente a la reciente declaración de Disney que intenta caracterizar a Johansson como insensible o egoísta por defender sus derechos comerciales contractuales. Este ataque de carácter de género no tiene cabida en una disputa comercial y contribuye a un entorno en el que las mujeres y las niñas son percibidas como menos capaces que los hombres para proteger sus propios intereses sin enfrentar críticas ad hominem.

People intentó contactarse con Disney, pero la compañía no se ha manifestado luego de la respuesta de los tres grupos. Esto sigue a otras expresiones de descontento durante el año pasado, ya que los principales actores y directores se han irritado contra los estudios que priorizan la transmisión de una manera que amenaza el modelo teatral y la forma en que los actores tradicionalmente compartían los ingresos de los grandes éxitos. A diferencia de los totales de taquilla, es más difícil medir claramente eso en relación con las suscripciones a los servicios de streaming y las compañías no suelen hacer estas cifras públicas.

