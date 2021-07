Joaquin Phoenix luce transformado en el set de Disappointment Blvd., lo nuevo de Ari Aster

Joaquin Phoenix es un maestro cuando se trata de desaparecer en un papel usando todos sus talentos, pero no hace falta decir que las transformaciones de su cuerpo han demostrado ser ilimitadas. En su nuevo proyecto, Disappointment Blvd., se ha convertido nuevamente en alguien nuevo. Con una barriga que le daría algo de competencia a otros actores igual de camaleónicos y un cabello gris con algo de calvicie, se le puede ver filmando su nuevo proyecto en las calles de Montreal, Canadá según lo que compartió People.

Esta semana, el actor de 46 años fue fotografiado mientras se filmaban escenas para la nueva película de Ari Aster, de la cual se conocen muy pocos detalles. El ganador del Óscar aparece con un aspecto mucho mayor, con pelo blanco, un poco calvo y con algo de peso extra. Phoenix fue confirmado el pasado mes de febrero y en el filme estará acompañado por los actores Nathan Lane, Patti LuPone, Kylie Rogers y Amy Ryan, quienes fueron anunciados en junio. La producción de A24 mantiene el resto de detalles en secreto, aunque se conoce que la filmación podría terminar en octubre.

Sin embargo, con lo que se ha visto de Joaquin Phoenix, los fans del actor y del cineasta, han estado tratando de adivinar de qué se trata la nueva película. La única descripción disponible sobre Disappointment Blvd., compartida por fuentes oficiales, menciona que la trama se centrará en “un retrato íntimo que abarca décadas sobre uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos”. El personaje que interpreta Phoenix lleva por nombre Beau y será el principal.

Las fotos publicadas por Daily Mail capturan al personaje de Phoenix en el set durante el rodaje. Aparece descalzo en medio de la calle Sainte-Catherine, vistiendo solo un par de pantalones holgados de color beige. Parece haber ganado algo de peso para el papel, mostrando su pecho desnudo y dejando su cabello gris despeinado. Mientras las cámaras rodaban, imágenes adicionales mostraban al actor cruzando la calle para hablar con otro actor en el set.

Por su apariencia, Phoenix parece estar interpretando a un hombre mayor que está preocupado y angustiado, con las fotos de filmación que lo muestran en una escena en la que está cruzando frenéticamente una carretera, sin darse cuenta de los peligros del tráfico que se aproxima. También está vestido de manera inapropiada para estar al aire libre, lo que sugiere que posiblemente se haya metido en algún problema financiero o que es descuidado. Pero esta es solo una de las tantas lecturas a las que se prestan las fotografías.

