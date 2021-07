Jungle Cruise aplastará en la taquilla a Black Widow este fin de semana

Disney lo está volviendo a hacer: Jungle Cruise - 70% es la película que va a arrasar en la venta de boletos al cine a pesar de la pandemia y la aparición de una nueva variante que empieza a preocupar a la industria del cine. La más reciente aventura del estudio, de carácter familiar como no podía ser de otra manera, está basada en una de sus atracciones más famosas y ya llegó a las salas de cine de varios países alrededor del globo y al mismo tiempo se encuentra disponible en el servicio de streaming Disney Plus como parte de sus estrenos especiales bajo el nombre de Premier Access, que representa un costo adicional al de la suscripción.

No te lo pierdas: Suscríbete aquí a Disney Plus

La película Jungle Cruise está basada en el paseo de Disneyland del mismo nombre, abierto originalmente en julio de 1955, y a comienzos de la siguiente década su tono educativo fue cambiado por uno más dramático y humorístico. En ella, Dwayne Johnson interpreta a un capitán de barco llamado Frank, que lleva al personaje de Emily Blunt, Lily, y a su hermano McGregor (Jack Whitehall), a una misión para encontrar un árbol que tiene poderes curativos mágicos. El viaje los llevará a luchar contra animales salvajes y competir contra una expedición alemana rival, y Disney agregó que habrá un "elemento sobrenatural".

Afortunadamente para la compañía, todos parecen querer estar a bordo de Jungle Cruise, que está navegando hacia una taquilla de US$32 millones en su primer fin de semana según The Wrap. El filme debutó con US$13.3 millones el viernes, superando así la marca de Cruella - 93%, con Emma Stone, que lo hizo con US$7.7 millones en su momento. Sin embargo, la cinta de la villana de Disney no parece haber atraído a tanto público como Jungle Cruise e incluso Black Widow - 87% puesto que el estudio no reveló la cifra de su recaudación en streaming con el mismo entusiasmo con el que lo hizo con la película de Marvel.

Su recaudación del viernes fue posible gracias a que se proyectó en más de 4 mil salas en Estados Unidos, pero hay proyecciones que confirman que tendrá un arranque sólido en su primer fin de semana y aplastará a la película de la espía Natasha Romanoff que aún sigue en cartelera. De acuerdo con el mismo medio, Jungle Cruise estaría recaudando un valor aproximado de US$32 millones en la taquilla doméstica, lo que la situaría en un rango similar al de Space Jam: Una nueva era - 64%.

Te recomendamos: Tratan de avergonzarla de ser una mujer de negocios: responde equipo de Scarlett Johansson a Disney por demanda de Black Widow

Los analistas de taquilla dicen que la variante Delta no parece tener un impacto dramático en la asistencia al cine este fin de semana, aunque la taquilla nunca se había recuperado por completo incluso antes de la variante, pero se necesitan más datos antes de llegar a una conclusión. Señalan que Jungle Cruise, podría incluso adelantarse a las proyecciones. De cara al fin de semana, la película había estado rastreando para abrirse en el rango de US $25 millones a US$30 millones. Jaume Collet-Serra dirigió el potencial blockbuster de US$200 millones de presupuesto, que espera lanzar una nueva franquicia, al igual que lo hicieron con la primera película de Piratas del Caribe que también se inspiró en una de las atracciones de sus parques.

En el extranjero, Jungle Cruise zarpa en varios territorios de todo el mundo. En algunos mercados importantes, se enfrentará a El escuadrón suicida - 90% de James Gunn, que se estrena internacionalmente una semana antes que en Estados Unidos. Lo que nos preguntamos ahora es si Dwayne Johnson, Emily Blunt y compañía podrán destronar a Black Widow en todos los sentidos. Sabemos que la película de Marvel bajó su ritmo de recaudación en taquilla drásticamente a partir de su segunda semana en los cines y algo nos dice que el panorama de esta película de aventuras podría ser mejor a largo plazo.

Sin embargo, hay que mencionar que Disney reveló que Black Widow recaudó US$60 millones únicamente a través de su plataforma de streaming, mientras que Cruella hizo unos US$20 millones aproximadamente. Habrá que esperar para saber cómo le va a Jungle Cruise en este ámbito.

Continúa leyendo: Emma Stone podría también demandar a Disney por el lanzamiento en streaming de Cruella