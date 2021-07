Black Adam: Productor sabe que los fans quieren ver al personaje luchar contra el Superman de Henry Cavill

La última vez que vimos a Henry Cavill en el DCEU en el 2017 (el Snyder Cut no cuenta porque es material que ya estaba grabado). No hay ninguna duda de que mucha gente ama a ese actor y que, en específico, los fans del Snyderverse desean volverlo a ver pronto en una cinta del DCEU. El problema es que no tenemos ni una idea de si esto va a volver a pasar o si sus días como el hijo predilecto de Krypton se han acabado. La realidad es que ni Warner ni el actor han dicho si sus días interpretando a ese personaje han terminado. Lo que se sabía es que el contrato que había firmado lo obliga a salir una última vez con una S en el pecho.

Una de las maneras en que se ha manifestado las ansías de los fans por su triunfal regreso en otra cinta han sido los constantes rumores La mayoría de ellos en los últimos tiempos han girado en torno a una película muy específica: Black Adam. Se ha dicho que Dwayne Johnson se muere por salir en una película de DC con el actor inglés. Por lo mismo, se ha dicho que él ha hecho hasta lo imposible para que veamos a su Superman en la primera película de DC de La Roca. Inclusive algunos han llegado a decir que la intención del actor es restaurar por completo el Snyderverse.

No tenemos manera de saber si nada de eso es real. La realidad es que los rumores más que información de personas cercanas a las producciones, suelen ser cosas que provienen de la fuente de los deseos y por lo mismo son un reflejo de lo que los fans realmente desean. En este caso el regreso de Cavill y de preferencia en la película sobre el archienemigo de Shazam.

Algo que se suele olvidar es que los productores de las cintas no viven en palacios de marfil lejos de los rumores y los deseos de los fans. Un ejemplo de ellos es Hiram Garcia, productor de Black Adam. Él está muy consciente de que los fans quisieran ver un enfrentamiento entre el Superman de Cavill y el Black Adam de la Roca. Así lo reveló él en una reciente entrevista para Collider (vía Heroic Hollywood):

Es difícil de decir, pero yo sé que sería increíble si eso alguna vez llegara a pasar. Nosotros ciertamente sabemos que los fans quieren que eso ocurra. ¡Todo lo que yo puedo decir es que nosotros siempre estamos escuchan a los fans y haciendo lo que podemos!

No se puede negar que ese último comentario se puede interpretar como que el productor está diciendo que han hecho lo posible para que ello pase. Quizá en esta película, quizá en una futura secuela. Quizá nunca. No olvidemos que, aunque los productores deseen las cosas, se tienen que alinear muchos factores para que algo así pueda pasar. Principalmente que Cavill esté dispuesto y el estudio también.

Cambiando de tema, hace poco el único e inigualable Grant Morrison dijo en una entrevista para CBR que le parece ridícula la idea de un Superman malvado y sí lo dijo en relación a las posibles secuelas del Snyder Cut:

Es algo con lo que he llegado a un acuerdo y reducido a las estructuras patriarcales que nos han estado oprimiendo, fácilmente se puede hacer que Superman sea representativo de eso. Esta figura parecida a un padre que nos cuida puede volverse autoritaria, pero creo que eso es un error. Creo que la idea de que Superman reaccionaría ante la muerte de Lois Lane convirtiéndose en un tirano es ridícula; mi mamá y mi papá murieron y yo no me convertí en un tirano. Si puedo manejarlo, Superman puede manejarlo.

